Události, které tento týden čekají Jihočechy

Jižní Čechy - Přinášíme přehled dálostí, které tento týden čekají Jihočechy.

Kotnov.Foto: Archiv redakce

Dnes začne u krajského soudu další třídenní hlavní líčení v kauze bývalého podnikatele Stanislava Snášela, v níž jsou obžalováni tři lidé a hrozí jim až desetileté tresty ve vězení. Podle obžaloby měli v rámci výkonů statutárních zástupců různých Snášelových firem podvádět a hlavně neplatit závazky.

Ve stejný den se sejdou táborští zastupitelé, a to v jednacím sále úřadu na Husově náměstí v 15 hodin. Převážnou část programu tvoří dotace. Zastupitelé je budou rozdělovat mezi sportovce i mezi poskytovatele sociálních služeb. V úvodu jednání budou schvalovat nové odměny pro neuvolněné zastupitele.

Střední školy na Písecku se otevřou zájemcům. Dny otevřených dveří budou v Lesnických školách v Písku dnes, v SOŠ a SOU Milevsko ve středu a v Obchodní akademii Písek v sobotu.



Dnes vystaví jindřichohradecká radnice dva návrhy na rekonstrukci náměstí Míru, a to jak na webu města www.jh.cz, tak ve výloze informačního střediska v Panské ulici. Veřejnost bude mít patnáct dní na hlasování o tom, který z návrhů se jí líbí více.



Letošní první vítání nových Prachatičáků narozených ještě koncem loňského roku se uskuteční v obřadní síni města v úterý. Přivítat mezi obyvatele by je měl starosta Martin Malý. Vítání občánků začíná ve 13 hodin.



Na křest knihy jsou v úterý zváni všichni, zejména krumlovští senioři, do klubu seniorů na Vyšehradě v Českém Krumlově. Podruhé bude pokřtěna kniha českokrumlovského autora Jana Vaněčka s názvem Našich dvacet let, která pojednává o dvacetileté činnosti Domů s pečovatelskou službou v Českém Krumlově, o.p.s. Domy s pečovatelskou službou tuto knihu vydaly. Podle sdělení ředitelky Ivany Ambrusové začne křest ve 14 hodin.



Strakonické příběhy, v nichž regionální historik Karel Skalický vypráví příběhy z dávné minulosti města, budou mít 37. pokračování. Akce se uskuteční ve společenském sále Šmidingerovy knihovny v úterý od 18 hodin.



Ve čtvrtek v 10 hodin se uskuteční slavnostní glajcha při příležitosti dosažení nejvyššího bodu stavby obchodního centra IGY v Českých Budějovicích. Akce je určena novinářům, kteří z tohoto vrcholu nahlédnou do zákulisí stavby. Na tiskové konferenci jim tento projekt přiblíží představitelé společnosti, města, stavitele a dalších zástupců spojených s novým nákupním objektem.



V sobotu si žáci 8. a 9. tříd budou moci otestovat, jak jsou na tom například s logikou nebo zručností. Táborská Střední škola spojů a informatiky pro ně připravila pásmo technických soutěží o hodnotné ceny. Start je v 8 hodin ráno.



Ve stejný den rovněž v Táboře lidé přivítají nový čínský rok ohnivého Kohouta. Oslava se koná v sále Univerzity, nejprve je program od 16 do 18 hodin věnovaný dětem, po nich dospělým. Hostem večera bude kromě dalších Petr Váša.



Bylinkový workshop se koná v sobotu v Klášterech v Českém Krumlově ve velkém sále bývalého konventu klarisek. Tématem jsou lednové neduhy a výroba mastí a čajů. Workshop, který začíná ve 14 hodin, povede bylinkářka Radmila Malinovská. Seminář bude otevřen při nahlášení minimálně deseti účastníků, proto je nutná rezervace.