Účtenkovka se zatím v okrese příliš nechytá

Tábor - Od neděle si můžete registrovat účtenky do loterie Účtenkovka. Na Táborsku se ale zájem o jejich vydávání příliš nezvýšil.

Účtenkovka. Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Zastavujeme se u jedné z trafik poblíž nádraží a kupujeme noviny. Tentokrát si k nim bereme i účtenku, kterou běžně necháváme ležet. Chceme totiž vyzkoušet, jak obtížná bude její registrace do loterie.

Zároveň se trafikantky ptáme, zda se s začátkem loterie zvýšil zájem zákazníků o vydávání účtenek.



„Příliš ne, vlastně skoro vůbec. Většina lidí tu lístek prostě nechá. Vím pouze o jedné zákaznici, která říkala, že to vyzkouší,“ odpovídá nám trafikantka. Podobně dopadáme v prodejně pečiva o pár desítek metrů dál.

Účtenky se hromadí u kasy, ze zákazníků před námi si ji nevzal nikdo.



I tady se po dotazu dozvídáme, že zájem o účtenky mezi lidmi nevzrostl. Důkazem je krabice, v níž zákazníky nevyzvednuté účtenky končí.



„Akorát nám to přidělává práci, a škoda tolika papíru,“ říká prodavačka.

Když se pokoušíme na ulici ptát náhodných kolemjdoucích, převážná většina odpovídá, že registraci do loterie dosud nezkusila.



VĚŘÍ NA ŠTĚSTÍ

Výjimkou je důchodkyně Anna Dvořáková, která se na spuštění loterie vysloveně těšila. „Sázím ráda, často si kupuji třeba stírací losy, tak to beru jako další příležitost,“ vysvětlila nám.



Na Účtenkovce jí vyhovuje, že za možnost si vsadit nemusí vůbec nic platit.



„Zato za stírací los dám vždycky nejmíň desetikorunu,“ upřesnila. Zatím si zkusila štěstí třikrát, příliš jí však nevyhovuje způsob zadávání kódů na webové stránky loterie. „Už se mi stalo, že jsem se překlikla a musela to celé zadávat znovu,“ zdůrazňuje.

O loterii mluvila s kamarádkami, ty se ale účastnit nechtějí. „Prý je šance na výhru minimální, ale já věřím na štěstí,“ uzavírá.



Mezi námi oslovenými lidmi byla výjimkou, dalších dvanáct dotazovaných zatím loterii nevyzkoušelo.



PODPORA HAZARDU

Jan Procházka ze Sezimova Ústí nám jasně vysvětlil, proč mezi sázející nepatří. Nebude na tom prý nic měnit. „Je to jen další způsob, jak se podporuje udávání obchodníků. A navíc: jak je možné, že stát podporuje hazard, navíc z peněz daňových poplatníků?“ neskrývá Jan Procházka rozhořčení. Většina dotázaných tak radikálních nebyla: podle svých slov zkrátka jen dosud neměli čas a chuť loterii vyzkoušet.

VYZKOUŠELI JSME SAMI

Pokusili jsme se o to tedy sami. Účtenku je možné registrovat dvěma způsoby: buď pomocí vlastnoručního zadání kódu na webové stránky, nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu. Ta slibuje větší pohodlí, bohužel se nám příliš neosvědčila.



Automatické načítání kódů je pomalé, aplikace několikrát hlásila chybu či nerozpoznala všechny údaje správně.



Zadávání pomocí webových stránek fungovalo o něco lépe. Čekalo nás ale zdlouhavé zadávání první poloviny kódu o 34 znacích, desetimístného DIČ provozovny, ceny, data a hodiny nákupu. Když vše vyplníme, po chvíli nám systém hlásí, že registrovaná účtenka nebyla nalezena a proto nemohla být zařazena do slosování. Následuje kontrola všech údajů a vida, nacházíme chybu. Povedl se nám překlep v jednom z kódů. Čeká nás tedy opět jejich luštění a zadávání. Snad úspěšné…



Žádný potvrzující mail o zařazení do slosování totiž nedorazil. To, zda – byť mizivá – šance na výhru až jednoho milionu stojí za výše popsané, si už musí každý zodpovědět sám.