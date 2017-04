Účet za projetí výmolu? Zaplatíte i deset tisíc

Jižní Čechy – Kličkovat mezi výmoly se vyplatí. Najedete-li v plné rychlosti do hlubšího výmolu, sáhnete si hluboko do peněženky.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Pavel Sonnek



Podle Václava Čížka, majitele autoservisu v Budějovicích, mohou být v první řadě ve velkých výtlucích poškozeny pneumatiky a disky. „To jsou škody v řádech tisíců korun," říká o případech, kdy by bylo nutné pneumatiku nebo disk vyměnit. Podle značky vozidla jde o náklady v rozmezí zhruba od 2 do 10 000 korun. „To se stane v souvislosti s výtluky nejčastěji," říká Václav Čížek a připojuje, že zavěšení nápravy většinou přežije. Přesto by při výměně pneumatiky po karambolu doporučoval i změřit geometrii nápravy.

Nejde přitom jen o peníze, výtluky jsou hrozbou hlavně pro bezpečnost jízdy. Z mnoha jihočeských silnic by ale mohly výmoly začít brzy mizet. Kraj pro tento účel využije prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu určené především na opravy silnic druhých tříd. Tento zdroj by mohl pomoci k lepší jízdě řidičům například u Týna nad Vltavou, na trase z Českých Budějovic do Trhových Svinů, mezi Čertovou stěnou a Herbertovem u Vyššího Brodu nebo mezi Prachaticemi a Chroboly.

Hana Brožková z krajského úřadu informovala, že tyto opravy začnou v červenci. Doplnila, že s opravou další várky silnic třetí třídy pomohou prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto opravy jsou rozplánované od dubna do září letošního roku. Seznam zahrnuje například úseky Tichá – Cetviny na Českokrumlovsku, Bavorov – Útěšov na Strakonicku nebo průtah Popelínem na Jindřichohradecku.

Opravy chystá i Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Nejdelší úsek – devět kilometrů silnice Halámky – Tušť se má dělat od května do září. Opravovat se bude i kruháč v Třeboni nebo most v Horní Vltavici. Patnáct akcí, které už běží nebo je u nich znám dodavatel, bude stát 370 milionů korun. Celkem ŘSD plánuje letos na jihu Čech 26 akcí, často i za desítky milionů korun.