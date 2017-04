Tvůrci táborského kalendáře odvedli dobrou práci. Vyhrál

Tábor - Jiří Linhart, Petr Dobiáš, Ignác Šechtl i Jan Voseček a také tiskaři z Jindřichova Hradce. Ti všichni se zasloužili o to, že letošní prezentační kalendář Tábora se stal vítězem soutěže příběhů a umění Kalendář 2017, a to v kategorii nástěnného zpracování.

Letošní prezentační kalendář Tábora.Foto: Deník

Do soutěže se zapojilo celkem 111 děl, z toho 35 kalendářů vydaných obcí nebo krajem. Snímky táborského kalendáře zachycují proměnu v čase významných a známých táborských míst. Kromě 12 stran a třinácté titulní má ještě dvě s fotografiemi, které lze použít jako pohlednice.



„Kalendář pro rok 2017 zachycuje unikátní propojení historie a současnosti města, a to pomocí historických fotografií v kontextu se současným vzhledem,“ přibližuje pojetí místostarostka pro kulturu Kateřina Bláhová.



Tvůrci se zaměřili nejen na běžnou architekturu, ale také na současný život ve městě u Jordánu. Tematicky se podle Kateřiny Bláhové jedná o typ, který město pro letošní kalendář použilo vůbec poprvé od doby, kdy začalo své vlastní kalendáře vydávat.



„Stejně jako v minulých letech je jeho charakter výrazně reprezentativní a jeho exkluzivita spočívá v propagaci města, podpoře jeho jména, podpoře hrdosti na to, že Tábor je historické město významně spjaté s českou minulostí a zároveň město moderní a příjemné pro obyvatele i návštěvníky,“ dodala místostarotka.



Podle Jany Farové z informačního centra byl o kalendář velký zájem a v současnosti už mají poslední tři kousky. „Měli jsme jich kolem 250, dokonce se stalo, že si jich jeden kupec odnesl padesát najednou,“ uvedla Jana Farová s tím, že nyní zájemce za kalendář zaplatí o 99 korun méně než v aktuálním čase před koncem loňského roku. Teď stojí sto korun.



Grafiku kalendáře zpracoval Jiří Linhart, fotografie nasnímal Petr Dobiáš a historické poskytlo Muzeum fotografie Šechtl a Voseček. Tisk zajistila tiskárna z Jindřichova Hradce.