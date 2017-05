Turistům i občanům otevřou nové informační centrum

Sezimovo Ústí - Sezimovo Ústí otvírá kancelář pro turisty. Zatím se ale nezařadí mezi oficiální síť informačních center v republice.

Strážce času se dostal na turistickou známku.Foto: Deník/Alena Šatrová

Veřejný internet, prodej suvenýrů i vstupenek, kopírovací služba, mapky. To je v kostce nabídka nového informačního centra, které město otevře ve Spektru už během června. Podle Martiny Bůžkové ze Sezimova Ústí už bylo na čase. „Turistů sem jezdí docela dost, tak to pro ně bude dobré. Chodí hlavně na Kozí hrádek, ale máme tu třeba i hvězdárnu nebo letní kino,“ zmiňuje, o čem možná turisté bez informačního centra nevěděli. Ředitelka Měxusu Romana Krůčková ale upozorňuje, že do oficiální sítě IC se nezařadí.

„Určené je totiž i pro občany města, neboť v informačním centru si budou moci koupit vstupenky mimo otvírací dobu pokladny, budeme tu mít inzertní vývěsky i veřejný internet,“ přibližuje službu, pro niž našli místo u vstupu do budovy Spektra.

Turisté tady získají tipy, kde prožít volný čas a zajímavostí bude i nová turistická známka. Ta již nezmiňuje Kozí hrádek, ale novodobé sluneční hodiny. „Zažádali jsme o známku, jejímž symbolem bude náš Strážce času a druhou dominantou růžice ze znaku města,“ dodává Romana Krůčková.

Nejvíc turistů očekávají z protějšího hotelu MAS, které směrují na Kozí hrádek, do Benešovy vily a pak do Tábora a okolních lesů. Stranou zatím zůstává Fierlingerova vila. Starosta Martin Doležal potvrdil, že její zprovoznění není pro město prioritou.

„K vile není vyřešený přístup, dnes je odlišný od toho historického, jenž je ve spoluvlastnictví vlády. U ní jsme se nesetkali s odezvou,“ říká starosta k budově prvorepublikového politika Zdeňka Fierlingera, jež sousedí s Benešovou vilou Úřadu vlády.