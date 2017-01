Tunel pod nádražím: ve hře jsou dvě trasy

České Budějovice - Do půl roku by měla radnice krajského města rozhodnout, jakou trasou půjde do Suchého Vrbného tunel z Průmyslové ulice. Podjezd pod vlakovým nádražím je poslední zatím nerealizovanou částí zanádražní komunikace.

Podobu budoucího tunelu pod kolejemi ukazovala studie, kterou si město nechalo zpracovat. Foto: Archiv

Podle náměstka primátora Františka Konečného jsou nyní ve hře dvě varianty. Jedna je přímý tunel do Dobrovodské ulice. Druhou možnost představuje podjezd ohnutý do mírného oblouku, který by v Dobrovodské ulici vyústil zhruba na úrovni dnešního sběrného dvora.

Podle Ivana Fabiána, obyvatele Pětidomí, by tunel ohnutý do oblouku měl u sběrného dvora lepší výjezd, protože je tam více místa. „Také dráha je tam výš, nemuselo by se jít tolik do hloubky," dodává Ivan Fabián.

Delší varianta by ušetřila stamiliony

Už roky chystá českobudějovická radnice tunel pod vlakovým nádražím, který by nabídl další podjezd po železnicí. U vlakového nádraží by se propojily Průmyslová a Dobrovodská ulice, zhruba v ose nynější lávky pro pěší.

Plán na tunel, který by sahal do hloubky několika metrů a v Dobrovodské ulici by se kvůli němu musely stavět vysoké opěrné zdi, ale narazil na mnohé obtíže. Dokonce město prohrálo soudní spor kvůli nesrovnalostem mezi územním plánem a projektem. V současnosti už sice radnice zanesla do územního plánu tunel v přímé lince do Dobrovodské, ale na scénu se vrací také dříve zvažovaná varianta severnějšího podjezdu pod tratí. Ten by byl delší, ale má své výhody.

Podle náměstka primátora Františka Konečného by vjezd byl stále z Průmyslové ulice, ale vyjíždělo by se obloukem na kruhovou křižovatku zhruba v místech dnešního sběrného dvora (na obrázku zelená varianta). „Zahnutá" trasa by zasáhla nemovitosti Českých drah a SŽDC, ale tam se náměstek primátora komplikací nebojí. „Už jsem s nimi jednal, tam by neměl nastat zásadní problém," říká František Konečný.

Předností delší trasy by byly například nižší náklady. „Teď jsme nechali posoudit varianty a udělat finanční propočet," říká k návratu delší trasy do hry František Konečný a dodává, že podle rámcových propočtů by delší tunel byl o několik set milionů korun levnější. „Rovný" tunel měl stát asi jednu miliardu korun.

Také by se podle náměstka primátora při „zahnuté" variantě zhruba 100 milionů korun ušetřilo za výkupy nemovitostí a následné demolice, které by zřejmě provázely v Pětidomí stavbu „rovného" tunelu. K nevýhodám patří větší vzdálenost ústí tunelu od dálničního přivaděče, se kterým se počítá na Pohůrce, ale výhody u delší trasy podle Františka Konečného převažují. Radnice by měla o vybrané trase rozhodnout do půl roku.

Jenže změnit územní plán, aby se dalo stavět v delší trase, není jednoduché. Podle náměstka primátora by tedy bylo nejjednodušší, kdyby novou trasu převzal kraj do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Město by pak muselo „vyšší" územní dokumentaci respektovat, i kdyby samo v územním plánu novou trasu nemělo.

Kraj ale zatím jen potvrdil, že žádost města obdržel. Žádné rozhodnutí ve věci ještě nepadlo a otázkou zůstává i financování akce. František Konečný by ale rád už v roce 2018 měl stavební povolení, aby se mohlo v roce 2019 začít stavět. Aby byl podjezd hotový dříve než dálnice, která může od Pohůrky přivést do Suchého Vrbného další auta.