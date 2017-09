Trhy na TGM si Tábor hned tak neodškrtne

Tábor - Trhy na TGM mohou, ale musí je někdo zorganizovat. Město samo se jich nechopí.

Radnice na základě hlasování občanů dostala za úkol podpořit zavedení trhů na náměstí TGM u zemědělské školy. Ráda úkol splní, podpoří každého, kdo se chopí jejich organizace. Starosta Jiří Fišer však upozorňuje i na úskalí náměstí.

„Rád trhy podpořím, ale nemyslím, že by je mělo dělat město. Navíc je to tam komplikované, trhovci by například mohli blokovat dopravu,“ uvedl s tím, že Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města, které s občany hledá TOP problémy, má zjistit, jak by trhy mohly fungovat.

„Zatím shromažďuji materiály, stanovisko už mám od odboru dopravy, který upozorňuje na nedostatek parkovacích míst u náměstí. Chyběla by jak trhovcům, tak i ostatním řidičům,“ říká.

Na komplikovanost s dopravou zboží upozorňují i někteří prodejci, kteří do Tábora jezdí ve středu na Žižkovo náměstí. „Pro nás je úplně nejlepší, když máme auto u ruky, protože tahat pytle brambor sto metrů, není nejlepší. Někdy je z auta ani nevyndaváme a lidé si je sami hned odeberou,“ potvrdil například David Holub, prodejce vlastnoručně vypěstované zeleniny z Loun.

Do Tábora ve středu jezdí již pátým rokem. „My už máme ten týden ale tak nabitý, že je teď těžké říct, zda bychom mohli přijet ještě na jeden den,“ zamyslel se nad otázkou o dalším dnu v Táboře.

Také zahradnice ze Sezimova Ústí, která si nepřála uvést svoje jméno, se kloní k Davidu Holubovi. I ona pro své zboží – květiny, potřebuje mít na ploše zaparkované auto. Marcela Kubů z Cetoraze, která doma chová kozy a prodává jejich mléko a z něj kozí sýry a jogurty, takový požadavek nemá a do Tábora by klidně ještě jednou přijela. „Já mám stánek malý, takže mně stačí si zboží vyložit a auto někam poblíž zaparkovat. Vyhovoval by mi pátek nebo i víkend,“ uvedla farmářka.

Podle Romana Krause, který za radnici od trhovců vybírá poplatky za pronájem plochy, už Táboru moc dnů v týdnu na výběr nezbývá. Zatímco lidé si nový trh přejí na pátek, aby si nakoupili před víkendem, Roman Kraus z pracovních dnů vidí volné jen pondělí.

„Přetahovali bychom se o prodejce se sousedním Sezimovým Ústím, kde mají trh v pátek. Na to bychom měli brát ohled,“ upozornil s tím, že většinou stejní trhovci pak prodávají v úterý ve Veselí nad Lužnicí a ve čtvrtek v Soběslavi.

Podpora trhu na TGM se hlasováním a sociologickou studií dostala v TOP 8 Zdravého města na 5. místo. Budeme se zajímat i o plnění dalších úkolů TOP 8.