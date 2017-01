Toulava je pro obce lákavou vizitkou

Táborsko - Turistická oblast Toulava sdružuje 155 obcí z jižních a středních Čech. Partnerům teď nabízí nové výhody.

Destinace Toulava, která třetím rokem pomáhá na rozhraní dvou krajů koordinovat cestovní ruch a turistovi se snaží nabídnout to nejzajímavější, chce navázat s obcemi hlubší spolupráci. Nabízí jim přímé partnerství.

„Budou mít možnost více se zviditelnit, budeme je intenzivněji propagovat a více s nimi spolupracovat," ujišťuje ředitel Toulavy Jan Sochor. Jednou z obcí, které nabídku přijaly, jsou nyní Košice. ,,Pro návštěvníky po turistické stránce moc zajímaví nejsme, nemáme tu žádný historický objekt. Takže budeme rádi, pokud se nás podaří zatraktivnit pro turisty," zdůvodnil motivaci starosta vesnice Jaromír Černý.

Že by obec na Soběslavsku, která má necelých 800 obyvatel, potřebovala přilákat více turistů, potvrzuje i Košičanka Marie Boháčová. ,,Bylo by skvělé, kdyby se podařilo cestovní ruch trochu přiživit. Teď přes nás v podstatě turisté jezdí jen na zříceninu Choustník, na zámek v Brandlíně nebo do Dírné. Jediné, co by pro turisty mohlo být zajímavé, je naše kaplička," shrnuje.

Toulava loni v září oslovila všechny obce, které leží v její oblasti. Ze 155 se jich kladně k přímé spolupráci vyjádřilo zatím kolem pětatřiceti. Zamítavých odpovědí přišlo celkem deset. „Cílíme na obce, pro něž je cestovní ruch důležitým tématem, a které by se rády zapojily do globálnější propagace. Budeme aktivněji spolupracovat a pomáhat s jakýmkoli nápadem. Nabízíme i propagaci na webu a sociálních sítích," upřesnil ředitel Jan Sochor.

Přestože jsou všechny členy Toulavy přes různá sdružení, až přímá účast obcím umožní hlubší spolupráci a propagaci za roční poplatek od 1000 korun. Za vybrané příspěvky pro turisty vzniknou produkty ke zlepšení orientace v oblasti. Letos tak vznikne průvodce s názvem Cyklo a pěší trasy v turistické oblasti v srdci Čech a brožura TOP turistických zajímavostí.

Turistická oblast ale svoje hranice již rozšiřovat nebude, to by totiž mohlo být kontraproduktivní. ,,Ztrácelo by to logiku a smysl. Navíc oblasti v Jihočeském kraji jsou víceméně rozděleny, a tak by nám to nic nepřineslo a turistu by to navíc mohlo mást," míní ředitel společnosti.

Posledním rozšířením se tak stalo připojení Votice, ze které pochází i jeden ze zakladatelů Toulavy Luboš Mudra.

Na současnou nabídku Toulavy pozitivně zareagovali také v Opařanech, kde by podle Jiřiny Kolářové mohli zaujmout hlavně kostelem nebo areálem nemocnice s vodárenskou věží a bránou Markéta. ,,Vodárenská věž je krásná i zajímavá. Pochází z roku 1906 a do dneška je funkční. Propagovat bychom mohli i možnost ubytování v nemocnici, pokud by se chtěli turisté zdržet déle a udělat si výlet třeba k řetězovému mostu do Stádlce nebo na hrad do nedalekých Dobronic," vypočítává lákadla pro návštěvníky Opařan.

Toulava - ráj v srdci Čech

Turistická oblast začala vznikat od roku 2011.

Zahrnuje část okresů Benešov, Příbram, Písek a Tábor a stojí na spolupráci podnikatelů, představitelů měst a obcí a veřejného sektoru. Představuje turistům krajinu, památky, turistické cíle ale i regionální výrobky.

Zahrnuje sdružení obcí Svazek obcí mikroregionu Táborsko, DSO Pod Horou, Svazek obcí Soběslavsko, TDO Lužnice, Svazek obcí Bechyňska, Svazek obcí Milevska, Sdružení obcí Sedlčanska, Společenství obcí Čertovo břemeno, Mikroregion Venkov.

Poskytuje i zážitkovou kartu Toulavku, díky níž její držitel čerpá výhody na více než 50 místech.

Klára Hejdová