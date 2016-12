Tolik dobrot by se pod stromeček nevešlo

Tábor - Táborský deník děkuje všem dárcům, kteří vyslyšeli naši výzvu a zapojili se do sbírky pro opuštěné psy.

Do materiální sbírky se zapojila početná skupina ze sezimovoústecké střední školy a kromě redakce také čtenářky Eva Syrová a Dana Slouková.Foto: Alena Šatrová

Pytle granulí, několik šišek salámu, plyšové hračky, psí pamlsky a další dárky od dobrovolných dárců udělaly opuštěným psům v táborském útulku krásné Vánoce. Při předávání je zastupoval Jonáš, který se z hromady dárků tak radoval, že jej bylo těžké zastavit. Kde obal povolil, testoval obsah.

Materiální sbírku vyhlásil Táborský deník a hlavní podíl na jejím úspěchu mají zaměstnanci sezimovoústecké střední školy a COP, mezi nimiž nechyběl ani ředitel František Kamlach, byť ten miluje hlavně kočky.

Na naši výzvu zareagovaly také čtenářky Táborského deníku Eva Syrová ze Zárybničné Lhoty a Dana Slouková z Tábora. Všichni mohou do nového roku vstoupit s dobrým pocitem, že nadělili radost nejen chlupáčům, ale také jejich ošetřovatelkám, což potvrdila Marcela Bětíková.

„Jsem šťastná jak za celý náš útulek, tak za pejsky. Vždycky jsme rádi, když si na ně někdo vzpomene a máme štěstí, že nás podporují i pravidelní dárci," oceňuje přístup dobrodinců.

Štěstí nemají v útulku jen u dárců, ale také u lidí, kteří jsou po ruce, když je třeba. Jako nedávno, když nedaleko útulku někdo odložil krabici s deseti dvouměsíčními štěňaty. Jejich nářek včas uslyšel kolemjedoucí cyklista. Nebýt jeho, dlouho by psí potěr v mrazech nepřežil. Dnes už si všichni psíci užívají lásku a péči nových rodin.

Na pedagogy a další pracovníky střední školy tak už žádné štěně nezbylo, v opačném případě by ale nebyla bez šancí, všichni totiž psy milují a dohromady by dali pěknou smečku. Pouze dva z 11 dárců doma zvíře nemají. Jako například Zdeňka Menšíková, přesto se do sbírky zapojila.

„Protože to byl pěkný nápad, ale bydlím v paneláku, tak zvíře mít nemůžu. S účastí ve sbírce jsem ale vůbec neváhala," vysvětlila, proč mezi pejskaři nechybí.

K početnější skupině patří ekonomka školy Jana Vnoučková, která má doma ročního kavalír king charles španěla. „Je to náš domácí mazlíček, který může i do postele. Ke psům mám tak silný vztah, až jsem se bála, že si z útulku odnesu dalšího," připouští. Nad přístupem některých lidí k němým tvářím jen nevěřícně kroutí hlavou.

„Zastávám názor, že kdo nemá vztah ke psům, nemá ho ani k lidem."

Tým dárců dal na doporučení ředitele dohromady jeho zástupce Miloš Blecha. „Věděl jsem, že kolegové nezradí, ale nic jsem neorganizoval, nechal jsem to všechno na dobrovolnosti."

A nápad dopadl na úrodnou půdu. Každý z nich něco dle vlastního uvážení pejskům něco koupil. Připojil se také šéfkuchař školní kuchyně Josef Boháč, který si dokonce už dvakrát přišel pro nového člena rodiny do útulku. Podobně psa před 17 lety pořídil i správce školy Jiří Malý.

O pomoci opuštěným psům z útulku tak ani oni nezaváhali. Jim i našim čtenářkám tak děkujeme a jak jsme si v útulku povídali, mohla by vzniknout nová tradice.