Tipy, kam vyrazit o víkendu na Táborsku

Táborsko - Přinášíme přehled několika vybraných kulturních akcí jako inspiraci, kam se vydat o víkendu.

Kotnov.Foto: Archiv redakce

Pátek 10. února

* 19 hodin, Chýnov

I kat má rád je komedie ze současnosti s prvky středověkého hororu. Divadlo Kapota ji zahraje od 19 hodin v kulturním domě, vstupné je 80 korun.

* 19 hodin, Tábor

Studio Ypsilon Praha uvádí od 19 hodin v Divadle Oskara Nedbala představení Swing se vrací neboli O štěstí. Inscenace rozvijí myšlenku, že swing není jen hudba, ale že se v ní zažívá štěstí. Vstupné 360, 330, 300 korun.

* 19.30 hodin, Soběslav

Společenský ples Města Soběslavi a Rašeliny Soběslav se koná v pátek 10. února od 19.30 hodin v kulturním domě. Účinkuje Trio Inflagranti, Fordance orchestra České Budějovice, Cimbálovka z Milotic, součástí plesu bude i ochutnávka moravských vín. Vstupné od 390 korun.

* 20 hodin, Planá nad Lužnicí

V hotelu Lužnice se od 20 hodin koná Sousedský ples. Hraje hudební skupina Rondo Music, vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou slosovatelné.

Sobota 11. února

* Radětice

Spolek Úsměf pořádá v sobotu 11. února masopustní průvod. Zahájení před kulturním domem

* 9 hodin, Větrovy

Zavítejte o víkendu na zamilovanou valentýnskou procházku do ZOO Tábor. Páry mají slevu na vstupném, kdy k zakoupené vstupence je jedna zdarma. Můžete se také zapojit do Soutěžte o nezamilovanější selfie ze ZOO Tábor a vyhrát volný vstup do zahrady nebo upomínkové předměty. Zahrada je dnes a zítra otevřená od 9 do 16 hodin.

* 10 hodin, Planá nad Lužnicí

Masopust nejen před radnicí aneb Cirkus bude… Sraz průvodu v sobotu 11. února v Pionýrské ulici v 10 hodin, příjezd před radnici mezi 15 a 16 hodinou. Masopustní zábava v Sokolovně s Happy Bandem od 18 hodin, vstup pro masky z průvodu zdarma.

* 20 hodin, Choustník

Sbor dobrovolných hasičů Choustník zve na tradiční hasičský ples, který pořádá od 20 hodin v Družstevním domě. K poslechu i tanci hraje Samsonka, chybět nebude bohatá tombola.

Neděle 12. února

* 10 hodin, Soběslav

Obecně prospěšná společnost I MY pořádá od 10 do 22 hodin ve velkém sále kulturního domu třetí ročník benefičního festivalu stolních – deskových her. Na akci si můžete s dětmi či přáteli užít oblíbené i netradiční deskové hry, příjemně se pobavit, vyzkoušet hračky z půjčovny I MY. Pro nejmenší jsou připravené didaktické hry. Výtěžek pomůže zajistit provoz organizace I MY pomáhající dětem s postižením a jejich rodinám. Vstupné je 30 korun.

* 14.30 hodin, Tábor

Pohádkový karneval se zábavným program a soutěžemi začíná 14.30 hodin ve Společenském centru Univerzita. Účinkuje Divadýlko Mrak, vstup 50 Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba zakoupit lístek v předprodeji v Infocentru Města Tábor, Žižkovo náměstí od 1. února 2017.

* 15 hodin, Planá nad Lužnicí

Maškarní rej pro děti se uskuteční od 15 hodin v Sokolovně. O dobrou zábavu se postará Pepa Lidral.

* 19 hodin, Veselí nad Lužnicí

Celovečerný stand-up comedy Celebrity uvede Studio DVA divadlo v neděli 12. února od 19 hodin v kulturním domě. Představení nabízí nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v České republice. Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč.