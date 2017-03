Tipy, kam na Táborsku vyrazit o víkendu

Táborsko - Přinášíme přehled několika vybraných kulturních akcí jako inspiraci, kam se vydat o víkendu.

Na Ranči Větrovy.Foto: DENÍK/ Kateřina Nimrichtrová

Pátek 3.března



* 19 hodin, Tábor

Představení Walls & Handbags, které uvádí Losers Cirque Company Praha, přiblíží svět akrobacie, chlapecké fantazie a zeď, za kterou se skrývá naše dětství. Pětice dospělých mužů a jeden malý chlapec připomenou, o čem jsme snívali, když jsme ještě byli malými dětmi. Divadelně – akrobatická show se koná od 19 hodin v Divadle Oskara Nedbala. Vstupné 290 korun.

Kam do kina:

Kino Svět Tábor – 15.00 Balerína; 17.30 La La Land; 20.00 Padesát odstínů temnoty.

Kino Soběslav – 17.00 Psí poslání; 20.00 Padesát odstínů temnoty.

Spektrum Sezimovo Ústí – 15.00 Balerína; 17.30 Muzzikanti; 20.00 Logan: Wolverine.



Sobota 4. března



* 9 hodin, Planá nad Lužnicí

Tradiční výšlap z Plané do Plané zavede tentokrát účastníky za koblihami do Turovce. Sraz je na rohu hotelu Lužnice v 9 hodin.



* 9 hodin, Větrovy

Zavítejte do táborské zoologické zahrady na oslavu narozenin lvice Elsy a tygra Rocky. Jejich netradiční narozeninové krmení začne v 11 a ve 14 hodin, zahrada je otevřená od 9 do 16 hodin.



* 9.30 hodin, Jistebnice

Jistebnické maškary se začnou scházet a připravovat od 9.30 hodin v kulturním domě. V 10 hodin se v průvodu vydají z náměstí na putování po městě.



* 10 hodin, Tábor

Masopustní veselí si můžete užít také na Housově mlýně . Od 10 hodin shlédnete rytířský turnaj žáků A.K.A. Akademie rytířských umění a ve 12 hodin vás vůně zabijačky vtáhne do krčmy na oběd. Následovat bude od 14 hodin přednáška Jakuba Smrčky na téma masopust a od 15 hodin vás čeká prohlídka filmové zbrojnice. Po prohlídce začne okolo 16 hodiny masopustní veselí. Pokud budete chtít, můžete si na masopustní taškaření zapůjčit kostýmy v kostymérně.

Čtěte také: Tipy na volný víkend na jihu Čech



* 13 hodin, Tábor

Muzejní kostýmovaná prohlídka, která vás zavede do unikátních prostor táborské Staré radnice, slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Společně s dobově oděnou průvodkyni navštívíte impozantní gotický sál staré radnice na Žižkově náměstí a následně se vydáte na dobrodružnou cestu středověkým podzemím. Na cestu si budete svítit lucerničkami. Vstupné 60, 40 korun.



* 13.30 hodin, Chýnov

Malí i velcí, oblečte masky a vyrazte si zařádit do Chýnova. Sraz masek je ve13.30 hodin před školou, odkud se maškarní průvod vydá po městě. Nebudou chybět tradiční koblihy, teplé nápoje a dobrá zábava.



* 14 hodin, Myslkovice

Přijďte podpořit svou účastí v průvodu nebo jako diváci tradiční maškarní průvod, který se v Myslkovicích koná letos již po padesáté. Maškary vyrazí ve 14 hodin od zámku a projdou celou obcí. Od 19.30 hodin následuje na zámečku slavnostní nástup masek a maškarní zábava. Celý den a večer bude hrát kapela Klasik Kvartet.



* 15 hodin, Bechyně

Výstava sochaře Petra Schela & malíře Miroslava Konráda bude zahájena v sobotu 4. března od 15 hodin v galerii Galvína. Zhlédnout ji bude možno do 28.dubna.



* 19 hodin, Tábor

Od 19 hodin se v Mileniu uskuteční benefiční večer, jehož výtěžek půjde na léčbu nemocné Teušky. Akci bude uvádět Petr Zajíček, vystoupí taneční skupina Dupáček, Fresh Band, Maxim Turbulenc, fakír a ohňový žonglér Peter Fiedor a na závěr skupina Oceán. Po půlnoci začne diskotéka s Lubošem Faicem.





Neděle 5. března



* 10. 30 hodin, Soběslav

Hudební pohádka pro menší i větší děti O Terezce a Matějovi s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka se koná od 10.30 hodin v kulturním domě. Hrají a zpívají Jana Koutová a Jaroslav Beneš. Vstup 50 korun.



* 14 hodin, Myslkovice

Od 14 hodin se koná na zámku dětský karneval se spoustou soutěží a sladkých odměn. O hudební doprovod se postarají Irena a Petr Molíkovi.



* 15 hodin, Tábor

Spolek HADASA pořádá v kostele sv. Filipa a Jakuba a na starém židovském hřbitově pietní akt k ucetění památky obětí holocaustu Pamatuj! Účinkují Jan Novotný a pěvecký sbor Hlahol Tábor.



* 19 hodin, Tábor

Chvilková slabost je komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže a ženy. V Divadle Oskara Nedbala ji od 19 hodin zahraje Divadlo v Rytířské Praha. Vstup 290, 260, 230 korun.