Tipy, kam na Táborsku vyrazit o víkendu

Táborsko - Přinášíme přehled několika vybraných kulturních akcí jako inspiraci, kam se vydat o víkendu.

V Chotčinách se v neděli pojede mistrovství republiky v motoskijöringu.Foto: Miroslav Jireček

Pátek 3. února

* 9 hodin, Větrovy

Vezměte své děti o pololetních prázdninách jako odměnu za vysvědčení do Zoo Tábor. Zahrada bude otevřena od pátku 3. do neděle 5. února vždy od 9 do 16 hodin a žáci s vyznamenáním budou mít vstup zdarma. Ti, kteří nedostanou na vysvědčení žádnou trojku, zaplatí polovinu vstupného. Nezapomeňte si vzít s sebou vysvědčení. Během víkendu bude pro děti připraveno i komentované krmení zvířat.

* 19 hodin, Mladá Vožice

14. Pekelná jízda - bar Textil - vystoupí kapely: Plexis (punk-rock), RCZ (industrial-metal - česká tribute kapela Rammstein) , Herdek filek (hardcore-funk) a Nephila (rock- metal)





* 19 hodin, Soběslav

Tradiční Staročeský bál s klasickou dechovkou, tentokráte Božejáky, se koná od 19 hodin v kulturním domě. Součástí plesu bude ukázka tradičních tanců blatského regionu a půlnoční překvapení v podání Soběslavské chasy mladé. Chybět nebude ani bohatá tombola, kdy každý lístek vyhrává. Vstup 150 korun.

Sobota 4. února

* 13 hodin, Tábor

Zájemci o zábavnou kostýmovanou výpravu do unikátních prostor táborské Staré radnice, která slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi, se sejdou ve 13 hodin na Žižkově náměstí. Společně s dobově oděnou průvodkyní navštíví impozantní gotický sál staré radnice na Žižkově náměstí 1, druhý největší svého druhu v ČR a následně se vydají na dobrodružnou cestu středověkým podzemím. Do podzermí vstoupí s přilbicemi a na cestu si budou svítit lucerničkami. Základní vstupné je 60 Kč, snížené 40 Kč. Prohlídku si z důvodu kapacity předem objednejte na telefonu 381 254 286.

* 17 hodin, Nadějkov

Na besedu v čajovně Na Stezce přijede tentokrát přírodovědec, učitel a truhlář Jindra Částka. Jeho povídání o Litvě a Lotyšsku začíná v kině od 17 hodin.

* 20 hodin, Tábor

Kapela Rybičky 48 dorazí dnes v rámci turné Správní chlapi tour i do Tábora. V Miléniu vystoupí od 20 hodin a s sebou přiveze novou show a jako hosta skupinu Imodium. Vstup na místě 290 korun.

* 20 hodin, Tábor

Sportovní ples s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců a sportovních týmů z celého okresu za rok 2016 se koná od 20 hodin v hotelu Palcát. Vyhlašování začne ve 20.45 hodin. K dobré náladě i tanci zahraje skupina Big Papa. Vstupné 150 korun.

* 20 hodin, Veselí nad Lužnicí

Také ve Veselí nad Lužnicí mají dnes ples sportovci a i zde se uskuteční vyhlášení těch nejlepších za rok 2016. Zahájení je ve 20 hodin v kulturním domě, hrát bude skupina Las Vegas. Moderátory večera jsou Tomáš Maruška a Adéla Davidová. Vstupné 270 korun.

Neděle 5. února

* 12.30 hodin, Chotčiny u Chýnova

Pátý závod mistrovství republiky v motoskijöringu

Součástí mistrovství republiky bude i vložený závod bezlicenčních hobby posádek. „Čekáme patnáct dvojic v mistrovství a třicet ve volném závodě," upřesnil Zadražil. Jihočechy budou v závodě MR zastupovat Vít Vitouš s Robertem Bočkem Motosportu Chýnov.

Tréninky začínají v 10.30, start závodu je ve 12.30.





* 15 hodin, Soběslav

RC Sobík ve spolupráci s kulturním domem zve na Pohádkový maškarní bál.

Zábavné odpoledne se soutěžemi a písničkami pro malé i větší, včetně rodičů, začne v 15 hodin. Těší se na vás pohádkoví kamarádi a babi Jaruš vzkazuje: "Přijďte všichni v maskách!". Vstup dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, do 3 let zdarma.