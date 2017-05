Téma dětských hřišť v Soběslavi je v současnosti hodně žhavé

Soběslav – A co děti, mají si kde hrát…? Právě na tuto otázku se zaměřili v Soběslavi a odstartovali práce na projektu, který by měl vyřešit situaci ohledně stavu dětských hřišť ve městě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Šácha

Základním kamenem k vytvoření lepších podmínek pro malé obyvatele Soběslavi se stane analýza současného stavu. Hovoří o ní místostarosta Soběslavi Vladimír Drachovský (ČSSD), pod jehož křídly se projekt ocitl: „Zadali jsme studii, která by měla být zpracovaná v nejbližších dnech. Potom její výsledky vyhodnotíme a můžeme se zabývat jejími konkrétními výstupy.“



Soběslav v současnosti disponuje dvaceti dětskými hřišti, ale jejich vybavení ani stav už mnohdy neodpovídá nastolenému trendu a požadavkům. Úkolem zadané analýzy bude proto vytipovat ta hřiště, jejichž stav je nevyhovující, a zároveň určit, kterým z nich pomůže rekonstrukce, a která úplně zmizí z městské mapy. Zároveň budou do projektu zakresleny lokality vhodné pro výstavbu nových míst určených k dětským odpočinkovým aktivitám.

#clanek|3219264#



Letošní výdaje určené pro první fázi projektu by se měly pohybovat mezi 700 – 800 tisíci korun.

„Mám určitou představu či spíše přání, že by mohla být první etapa zrealizována do začátku letních prázdnin. Záleží ale na řadě okolností, zda se to podaří,“ uvažuje Vladimír Drachovský a odtajňuje první lokality, které by měla moderní dětská hřiště ozdobit. „Už teď víme, že bychom chtěli nová hřiště vybudovat ve sportovním areálu a na Sídlišti Svákov.“



Podle slov soběslavského místostarosty najde samozřejmě projekt své pokračování i v dalších letech. „Do pěti let bychom chtěli mít novou síť hřišť, jejichž současný počet plánujeme zredukovat zhruba na polovinu,“ uzavírá prozatím Vladimír Drachovský téma jednoho z plánů, které má městské vedení otevřené na pracovním stole.



Starost města o aktivní vyžití dětí kvituje například Sabina Haraštová z Jindřichova Hradce, byť tráví ve městě na Lužnici jen většinu víkendů. „V Hradci bydlíme na sídlišti a máme tam opravdu krásné hřiště, na kterém si dcerka hodně vyhraje. Když jsme tady v Soběslavi u rodičů, chodíme spíš do cukrárny a za řeku do přírody. Právě na druhé straně za lávkou bych si ale nějaký pěkný nový areál pro rodiče s dětmi dokázala představit,“ říká.

#clanek|2968246#



Za přínosný považuje projekt dětských hřišť také Marek Nývlt, otec dvou dívek ve věku sedmi a devíti let, a zároveň předseda fotbalového klubu FK Spartak Soběslav: „Myslím si, že třeba plánované hřiště přímo v našem sportovním areálu by uvítalo hodně lidí. Stadion je využitelný po celý týden; třeba zrovna při návštěvě fotbalu by měli tatínkové možnost vzít s sebou svoje potomky a mít pro ně zajímavé vyžití.“ Podle jeho názoru hodně záleží na vybavení takového hřiště. „Moje holky jsou ve věku, kdy už je klouzačky moc nezajímají. Taková třímetrová horolezecká stěna nebo hrazdy na cvičení, to je něco jiného. My jsme jako malí lezli po stromech, což dneska dost dobře nejde, takže by to chtělo trochu toho adrenalinu,“ usmívá se Marek Nývlt.