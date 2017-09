Táborští vyhověli alternativě. Dostala rok k dobru

Tábor – Táborští zastupitelé ustoupili soukromým školkám a zrušili svoje nedávné usnesení. To omezovalo finanční podporu nejmenších dětí ve školkách. Peníze by v tomto školním roce posílali na maximálně dvouleté děti. Rodiče, vyhledávající pro své malé potomky alternativu, si teď polepšili.

Školka v Kollárově ulici se o jeslové děti stará přes deset let.Foto: Deník / Šatrová Alena

Zastupitelé zrušili nedávno přijaté omezení finanční podpory a znovu ji o rok rozšířili. Na dítě, které v Táboře nastoupí například do školky s Montessori pedagogikou, poskytne město čtyři tisíce až do jeho tří let.

Sedíme na zahradě městské školky v Kollárově ulici. Kolem nás staví bábovky z písku nebo jezdí na odstrkovadlech dvouletí i tříletí špunti. Běžný obrázek. Dle slov ředitelky Vlasty Vychodilové tu s takto malými dětmi mají již více než desetileté zkušenosti. Proto se rozhodnutí zastupitelů tak trochu diví.

Stejně jako radní Alena Heršálková z ANO, která je zároveň ředitelkou školy a školky, argumentuje, že se o malé děti umějí postarat stejně dobře jako soukromé.

„Nemám nic proti alternativním školkám, ať si rodiče vyberou sami, ale prezentace, že se o ně dokáží soukromé školky postarat lépe, se mi nelíbí,“ říká za svůj personál Vlasta Vychodilová. Zapsaných teď mají 23 „jeslových“ dětí, průměrně se jich ve třídě denně sejde kolem patnácti.

„I u nás už využíváme některé montessori prvky a ke každému dítěti také přistupujeme individuálně. U dítěte totiž brzy rozpoznáme, jaký přístup mu vyhovuje, jestli například vyhledává větší skupinu dětí, nebo upřednostňuje samostatnější hru,“ dodává učitelka nejmladších dětí Helena Bradáčová.

Tato školka byla v Táboře první, která po zrušení jeslí přijímala i takto malé dětí. To bylo ještě za místostarostky Zuzany Pečmanové. „Přišly dokonce s dudlíkem nebo plenkami, ani teď nám to nevadí. Společně s rodiči je postupně odbouráme. Nechceme, aby to dělali násilně před nástupem do školky, my k tomu děti navedeme,“ ujišťuje dále ředitelka, která od rodičů na měsíc dostane tisíc korun a ostatní náklady dotuje město.

Radomír Kouba, vedoucí odboru školství upřesnil, že náklady na jedno jeslové dítě v městské školce vycházejí na 1250 korun měsíčně. Soukromým město posílá 4000 korun.

Posunutí podpory na péči o děti v raném věku doporučila zastupitelům místostarostka Olga Bastlová z ČSSD, na niž se ve chvíli zkrácení dotace jen na děti maximálně do dvou let obrátily soukromé montessori školky Mufík a Pampeliška. „Tato zařízení poskytují služby ve vysoké kvalitě a dosud jsem neobdržela jedinou stížnost. V době, kdy město tyto služby poskytovat nemohlo, tak jsem byla vděčná za spolupráci s nimi. Tehdy jsme přemýšleli zavést městské jesle, ale vyšly by nás ročně na více než tři miliony. Toto je ekonomičtější cesta. Uvidíme ale, co bude příští školní rok, protože i městské školky mohou být na malé děti již připravené,“ zdůvodnila Olga Bastlová. Tak například ve školce ve Světlogorské ulici by v té době už měli mít samostatnou jeslovou třídu s chůvou.

Provozovatelé soukromých táborských školek se zaměřují na děti do tří let, znamená to, že kdyby zastupitelé nezrušili své nedávné rozhodnutí, v tomto školním roce by rodiče dětí mezi druhým a třetím rokem museli školné platit v plné výši sami, což je zhruba šest tisíc měsíčně. Takové rozhodnutí ale padlo teprve nedávno, až na začátku června: tři měsíce před startem nového školního roku a tedy po zápisech.

„Pro nás by to tak bylo likvidační, bez příspěvku k nám rodiče děti přes celé město vozit nebudou,“ tvrdila zakladatelka Mufíku Karolina Mairychová s vědomím, že od zastupitelů dostali rok k dobru, aby připravili sebe i rodiče na změnu.

Také Alexandra Partlová z Pampelišky musí počítat, že podpora na další roky není jistá. „Pro příští rok zatím plán nemáme, ale pro nás ani zkrácení dotace nebylo likvidační. My se totiž na takto malé děti až tolik neorientujeme, byť je přijímáme,“ říká s tím, že se nyní soustředí na založení montessori základní školy.

Soukromé školky peníze těsně obhájily, podpořilo je 16 z 27 přítomných zastupitelů. Pomohlo, že před lety městu vytrhly trn z paty a vykryly díru po jeslích.

Tentokrát již argumentace Aleny Heršálkové, že městské školky mají dostatečné zkušenosti i kapacitu a od září mají ranou péči v programu, nestačila. „Co nabízí Mufík s Pampeliškou, nabízí běžně i městské školky. Když je volná kapacita, není třeba, aby Tábor financoval soukromé školky,“ vyzývala zastupitele, ale přesvědčila jen jedenáct z nich.

Například Petr Havránek z T2020 s jejím názorem sice souhlasil, ale ruku zvedl proti ní. „Je to hospodárnější, ale soukromé školky nám v počátku vytrhly trn z paty, proto mají dostat přechodné období,“ vysvětloval. Radce Maxové z ANO sice přišlo hlasování o změně jako počínání šašků, ale alternativní soukromé školství podporuje, proto zvedla ruku i nyní.