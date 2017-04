Tábor - Táborský festival vína jde do finále. Zakončí ho nejlepší vína z Moravy a Čech. Na festival přijede Jaroslav Dušek, Iva Janžurová a kytarový mág Joe Robinson.

Letos se v Táboře koná již 9. ročník Táborského festivalu vína.Foto: David Peltán



Devátý ročník Táborského festivalu vína přijede zakončit dvacet předních vinařství z Čech a Moravy, mezi nimi i vítězové soutěže Vinař roku 2016 - Zámecké vinařství Bzenec a vinařství Volařík . Návštěvníci velkého koštu v sále táborského Hotelu Palcát, který se koná v sobotu 8. dubna od 13 hodin, ochutnají zhruba 300 vzorků vín.



"Přijedou přední vinaři Moravy a Čech, návštěvníci dostanou zdarma láhev vody Korunní i řízené degustace s vinaři v přísálí. Ochutnat budou moci i skvělé sýry. Koštem bude provázet sommeliérka Dagmar Fialová, návštěvníci se tak mnohé o víně dozvědí," láká ředitel festivalu Jiří Blafka.



Na Velké ochutnávce vín z Moravy a Čech lidé u stánků ochutnají vína z Mělníka, Mikulovska, Velkopavlovicka, Znojemska i Slovácka. Mnozí vinaři přijedou o víně podiskutovat osobně.



Předprodej vstupenek na akce Táborského festivalu vína běží na webových stránkách www.festival-vina.cz, kde zájemci najdou i podrobný program festivalu, nebo v kamenných prodejnách - Infocentru města Tábor, recepci Hotelu Palcát či vybraných vinotékách.



Závěrečný košt ukončí sice vinné i pokrmové hody, ale festival bude ještě chvíli žít kulturními, benefičními akcemi. Po Tomáši Klusovi přijede 18. dubna do táborského Divadla Oskara Nedbala herečka Iva Janžurová s komedií Sbohem, zůstávám!, v níž si zahraje s Pavlem Zedníčkem a Janou Paulovou. Víkend 2. a 3. června bude patřit herci Jaroslavu Duškovi, který sehraje v divadle Čtyři dohody a Pátou dohodu. V jednání je také beseda s hercem. Na podzim festival plánuje tradiční koncert kytarové hvězdy, přijet by měl jeden z nejlepších kytaristů světa Joe Robinson. Do 10. dubna je také možné zhlédnout výstavu obrazů Romany Klečacké.



Táborský festival vína nabídl denně v průběhu měsíce 24 degustací skvělého vína a jeho snoubení s pokrmy, jako byly sýry, tatarské bifteky, grilovaná masa, kváskový chléb, ryby či speciality z Francie, na něž se devátý ročník zaměřuje. Do teď ho navštívily tisíce lidí.

David Peltán