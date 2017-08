Táborsko protnou nové cyklostezky

Táborsko - Síť cyklostezek na Táborsku houstne. Další chystané trasy mají cyklistům ulehčit cestu v sedle. V plánu jich je hned několik

Cyklostezky a cyklotrasy: zdánlivě podobná slova, mezi nimiž je však zásadní rozdíl. „Cyklotrasa je ve své podstatě jakákoli linie značená žlutým značením. Může vést i po běžné silnici či lesní cestě. Cyklostezka je proti tomu komunikace výhradně určená pro cyklisty a chodce, nikoli motorová vozidla,“ upřesnil Jan Vlášek z nadace Jihočeské cyklostezky.



Cyklostezek je ve srovnání s cyklotrasami mnohem méně. V celém Jihočeském kraji jich je přibližně stodeset kilometrů, zatímco kilometrů značených cyklotras evidují Jihočeské cyklostezky čtyři a půl tisíce. Brzy by se však měly řady cyklostezek rozrůst o hned několik dalších.



SPOJENÍ S CENTREM

Jan Kratochvíl z Tábora je nadšeným cyklistou a místní síť cyklostezek si chválí. „Mám toho najezděno po republice hodně, a musím říct, že proti jiným okresům je tu situace velmi dobrá,“ hodnotí současný stav. A výhledově bude nejspíš ještě lepší. Podle slov táborského starosty Jiřího Fišera se cyklisté mohou těšit na řadu nových cyklostezek. „Z úplné nuly jsme se dostali na standard, který je obvyklý v cyklisticky progresivnějších městech. V plánu ale již máme stavbu dalších čtyř nových stezek, jež by měly propojit hlavně příměstské části s centrem města,“ upřesnil plány táborské radnice Jiří Fišer.



Nyní se s pomocí dotačních titulů připravuje propojení částí Větrovy a Horky a také prodloužení trasy z Větrov do Radimovic. Za důležité označil starosta také spojení Tábor – Všechov a Tábor – Záluží. „Provoz na Vožické ulici je intenzivní. Navíc zde má podle územního plánu vzniknout průmyslová aglomerace, je proto třeba vytvořit i nové alternativní cesty pro chodce,“ vysvětlil Jiří Fišer.



Podle starosty Jiřího Šimánka plánují nové cyklostezky také v Plané. „Projektujeme jich několik, jedná se o smíšené stezky pro cyklisty a chodce,“ potvrdil starosta. Plánští by tak měli získat možnost dostat se od masny k teplárně, a také od kruhového objezdu ke křižovatce sjezdu na dálnici. Třetí stezkou by měla být propojena Hájkova čtvrť. Cyklostezkou se chystá spojit i Soběslav s Veselím nad Lužnicí, zatím ale radnice teprve zvažují možné varianty trasy.