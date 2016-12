Táborsko pod ledem, řidiči se ale drží

Táborsko - Cestu okresem komplikuje náledí, větší problémy mají chodci.

Při náledí přišel vhod trávník. Foto: Alena Šatrová

Je to hrůza, ozývá se z chodníků. Kde to jde, vyhledávají lidé trávník, chytají se všeho, co je po ruce. Ani v 11 hodin není bezpečno. "Ujel mi i autobus, jindy ho doběhnu, ale v teď se běžet nedalo, byla jsem ráda, že vůbec jdu a držím se na nohou," hodnotila pohyb po Táboře dvacetiletá Kamila Sypalová, která s opatrností procházela po Budějovické ulici.

K vidění byly i ošklivé pády, starší pán upadl na kluzkých kostkách na Žižkově náměstí, bouchl se i do hlavy. Lidé pomáhali vstát i chodkyni na Sídlišti nad Lužnicí, která se kolem deváté vydala pro kapra. Na poliklinice zatím příliš vážných zlomenin ošetřovat nemuseli. "Je to celkem v normálu a v pohodě," upřesnil chirurg Miroslav Kříž z polikliniky na Budějovické ulici v Táboře.

Zato v nemocnici se v chirurgické ambulanci dveře netrhnou. Jak uvedla mluvčí Martina Janouchová, ošetřili již dvacet pacientů, přičemž jeden musel být hospitalizován s podezřením na otřes mozku.

Náledí zkomplikovalo cestu řidičům, zatím se ale drží. Jak uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek, vážnější dopravní nehody se zatím Táborsku vyhnuly.

"Registrujeme pouze dvě dopravní nehody, ke kterým museli policisté vyjíždět. Jednalo se v obou případech o vyjetí osobního automobilu z vozovky, a to v Hlinici a Táboře - Měšicích. V obou případech se nehoda obešla bez zranění, " uvedl Miroslav Doubek. Také upozornil řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy stavu vozovky.

K podobné výzvě se přidává i starosta Tábora Jiří Fišer. " Přizpůsobte, prosím, svou chůzi a jízdu tomuto nepříznivému stavu. Od chvíle, kdy začalo pršet, vyjela do ulic všechna technika na zimní údržbu. Bohužel není možné najednou ošetřit všechny komunikace a ještě vyjíždět k nákladním vozidlům blokujícím nesjízdné kopce. Výstraha meteorologů před silnou námrazou a ledovkou trvá do pátečních 13. hodiny. Děkujeme za pochopení a přejeme cestu bez karambolů."

I sypač havaroval

Technické služby Tábor zajišťují sjízdnost a schůdnost místních komunikací v Táboře a příměstských obcí, hlavní tahy má v kompetenci Správa a údržba silnici. Pohotovost techničky drží 24 hodin denně. Ve službě jsou vždy dispečeři, 35 lidí k ručnímu posypu, 13 řidičů a šest smluvních pracovníků ručního posypu v centru města. Tábor udržuje celkem 160 kilometrů silnic III. třídy, 44 kilometrů chodníků a dodavatelsky šest příměstských částí. V pátek všichni vyrazili do terénu v sedm hodin ráno, o půl hodiny později vyjela smluvní technika do příměstských částí. V půl osmé nastoupili lidé na ruční posyp. "Největší problém měli lidé na Starém Městě a k sádkám. Od sedmi do 9.30 hodin se posypy zopakovaly čtyřikrát, pak sůl zareagovala a komunikace začaly být se zvýšenou opatrností sjízdné. I náš sypač v Jordánské ulici měl na kluzkém povrchu nehodu," dodává starosta Jiří Fišer.

Podle ředitelky táborské správy silnic Radky Pavlíkové, jejich řidiči cesty po okrese zvládli bez úhony, někde to sice neměli snadné, ale nehavarovali. Radka Pavlíková upozorňuje, že nástraha stále může na řidiče čekat především v lesních úsecích.