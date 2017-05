Táborsko má svou první zdravou jídelnu: v Soběslavi

Soběslav – První v okrese a teprve druhá v Jihočeském kraji. Na takové parametry dosáhla soběslavská školka Duha díky úspěšné cestě projektem Zdravá školní jídelna.

Ilustrační foto.Foto: Eliška Bučinová

Nyní již má certifikát, že u nich dětem vaří zdravá jídla, ale také je ke kvalitnímu stravování vedou.



V jídelníčku školky se vstupem do projektu, který podporoval zdravé stravování, začaly více objevovat luštěniny, ryby, čerstvé bylinky a samozřejmě ještě více ovoce a zeleniny a méně soli a cukrů. Jak říká ředitelka školky Alena Krejčová, tento proces u nich logicky vyústil v cestu za certifikovanou zdravou kuchyní.

„Ten první projekt nás hodně posunul, výživoví odborníci hodnotili naše jídelníčky, přijela přímo k nám supervize, aby zjistila, jak si vedeme. Když jsme se dozvěděli o zdravých jídelnách, v podstatě jsme díky němu hned na počátku splňovali parametry. Podstatou zdravé jídelny ale není jen jídlo, nýbrž i zavádění zdravých stravovacích návyků a procesů postavených na prožitku. To znamená, že děti s učitelkami moštují ovoce, dělají si pomazánky, učí se stolování, povídají si o surovinách, a to je baví. Děti vždy baví to, co si samy mohou vyzkoušet,“ přibližuje principy zdravé jídelny, kdy kuchařky dětem servírují pestřejší a nutričně vyváženou stravu.

Zatímco některé školy k certifikátu směřují několik let, Duha podmínky splnila za necelých devět měsíců. To ale neznamená, že o něj už nemůže přijít. „Dál budeme sledovaní a pokud přestaneme dodržovat principy, o certifikát přijdeme,“ potvrdila Alena Krejčová.



Projekt Zdravá školní jídelna vznikl ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví. Školám poskytuje rady, recepty a příručky, které ukazují, jak kuchyni sladit s moderní zdravou výživou.



V současnosti je v projektu zapojeno 179 školních jídelen z celé České republiky, z toho 50 už získalo certifikátem, k němuž vede 10 kritérií. Jedním z nich je omezení cukru v pitném režimu, zbavení se různých dochucovadel a polotovarů nebo snížení objemu soli. Dále pak vzdělávání dětí i jejich rodičů.