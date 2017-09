Táborsko je pro houbaře rájem

Turovec – Táborsko je všeobecně velmi dobrou lokalitou pro sběr hub. Jsou tu lesy jehličnaté i listnaté a lze tu najít velké množství různých druhů, některé i velmi vzácné.

První mykologická rezervace v Čechách se nachází u rybníka Luční poblíž Turovce. Založena byla v Československu již v roce 1988.Foto: Deník / Dintar Jiří

Sběr hub je doslova národní tradicí. Mezi vášnivé houbaře patří také František Fiala z Mladé Vožice, jenž se může pochlubit netradičním nálezem. Na Mladovožicku se mu podařilo najít dvaceticentimetrový exemplář lesklokorky jehličnanové.



Podle mykologa Pavla Špinara se jedná o druh blízký lesklokorce lesklé, která je velmi ceněna v čínské medicíně.

„Dokonce ji vyvažovali zlatem a byla určena pouze císaři,“ uvedl Pavel Špinar.



Na Táborsku se však vyskytuje celá řada vzácných druhů hub, obzvlášť v mykologické rezervaci Luční poblíž Turovce.

Jde o první první mykologickou rezervaci nejen v České republice, ale i v bývalém Československu. Vyhlášena byla již v roce 1988. Mykolog Pavel Špinar byl u jejího založení a spravuje ji už téměř třicet let.





Co vás k zájmu o mykologii přivedlo?

Dlouho jsem hrál aktivně fotbal, ale musel jsem toho ze zdravotních důvodů nechat. K lesu jsem vždycky přirozeně tíhnul, tak jsem se přeorientoval na houby.



Co vás jako mykologa dokáže nejvíc naštvat?

Asi to, když v lese najdu rozkopané houby. Táborsko je pro houbaře učiněným rájem. A nejen pro houbaře, ale pro mykology obzvlášť. Spousta těch takzvaných prašivek jsou totiž pro nás mykology leckdy velice vzácné druhy.



Čím je právě lokalita rybníka Luční tak výjimečná?

Roste zde přes pět set druhů hub, včetně desítek druhů vzácných teplomilných hřibů. Patří mezi ně například zákonem chráněný hřib moravský, dále hřib rudonachový či žlutonachový. Hřib rudonachový je přitom na seznamu kriticky ohrožených druhů. Dále tu rostou jedovaté hřiby Le Galové a v roce 2006 zde byl popsán zcela nový druh hřibu, na počest zakladatele této rezervace nazvaný hřib Kluzákův. Roste zde také velmi vzácná hvězdovka vypouklá, která už v Čechách roste pouze v této rezervaci. Nikoli každý rok, ale příležitostně ji stále nalézáme.



Čím je výjimečnost léto lokality způsobená?

Podhoubí, ze kterého hřiby vyrůstají, je minimálně sto let staré, tedy mnohem starší, než samotný rybník. Je vázané vždy na konkrétní stromy, v tomto případě duby, které lemují hráz. Ty jsou staré někdy až tři sta let. Vliv má také nízká výška hráze, díky níž mají houby dostatek vzdušné vlhkosti.



V rezervaci je přísně zakázán sběr hub, respektují to lidé?

Většinou ano, dokonce si to i návštěvníci sami hlídají. Vždy se ale objeví někdo, kdo zákaz poruší. Většinou to vyřeší domluva. Jen jednou jsem musel volat policii na jednu velmi vulgární paní s plným košíkem. Dostala tenkrát pokutu čtyřicet tisíc.