Táborskem se prohnal závod autoveteránů

Táborsko – V sobotu se konal šestý ročník soutěže autoveteránů O 106 Jihočeským krajem aneb 200 mil jihočeských.

Soutěže se zúčastnilo čtyřicet osádek vozů vyrobených mezi lety 1950 až 1987. Šlo vytrvalostní závod, při němž musely posádky ujet přesně 200 mil, tedy 320 kilometrů.

Auta vyjela v devět hodin z táborského Žižkova náměstí a následně pokračovala přes přes Mladou Vožici, Pacov, Bechyni, Týn nad Vltavou, Strakonice, Mirovice, Milevsko a Jistebnici zpět do Tábora. Mezi 16 a 17 hodinou na účastníky závodu čekala řada diváků, kteří mohli obdivovat udržované veterány.

Kromě většího množství škodovek, především 1000 MB a 110 R, byly na Žižkově náměstí vidět i nezvyklejší kousky. Velký úspěch sklidil například Aston Martin. Mezi další patřil také Citroën 2CV, zvaný „Kachna“, který letos slaví už 65 let svého vzniku. Do Tábora s ním přijela Marika Šmicová z Berouna. „K padesátinám jsem si přála tento úžasný vůz, a od manžela jsem ho dostala,“ vysvětlila se smíchem Marika Šmicová jak k automobilu přišla. Když je hezké počasí, jezdí autem na výlety, do Tábora na závod ale dorazila poprvé.

Jinak ke svému vozu přišel Aleš Kočí z Prahy. Na závod dorazil v britském automobilu Hillman Minx z roku 1960, který zdědil po svém otci. „Jezdil jsem s ním už jako malý kluk, na tom autě všechno znám do posledního šroubku,“ vysvětlil Aleš Kočí. Jak se ale automobil, který v šedesátých letech v Československu rozhodně nepatřil mezi nejběžnější, dostal k jeho otci? „Tatínek byl vědecký pracovník a působil dva roky v Antarktidě. Když se vrátil, tak měl obrovské diety ve valutách. Na toto auto nemusel mít poukaz, protože byť bylo dražší než jiná. Tak vzal peníze a v Mototechně si ho v roce 1963 koupil,“ vysvětlil Aleš Kočí historii vozu, který má v jejich rodině najeto už přes půl milionu kilometrů a při koupi vyšel na 42 tisíc korun československých.