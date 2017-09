Táborské zoo se narodil první klokánek

Tábor - Malý klokánek se zatím schovává v mámině vaku, ale občas zvítězí zvědavost a už prozkoumává okolí. Snahy najít pro albinotického Skippyho partnerku, se naplnily.

První táborský klokánek.Foto: Deník / Redakce

Mladá samička přivezená na konci minulého roku se mu zalíbila tak moc, že už letos se v jejím vaku objevil první malý klokánek. Stejně jako rodiče je i on celý bílý, protože v táborské zoologické zahradě chovají albinotickou formu klokana rudokrkého. Vedení zahrady teď zve k návštěvě, protože v těchto dnech se mládě poprvé vydává na delší průzkumné cesty mimo bezpečí mateřského vaku.

Skippy žije v zahradě už pátým rokem, od konce loňského roku se o svůj výběh dělí s novou partnerkou. „Samice pochází z Německa, prakticky ihned si padli s naším samcem do oka a už v dubnu jsme poprvé pozorovali mírné vzdouvání vaku samice, což značilo jediné: můžeme se těšit na nový přírůstek,“ neskrývá radost hlavní zoolog Ondřej Kott.

V těchto dnech mládě tráví většinu času u mámy, stále častěji se ale vydává na první nesmělé prohlídky táborského domova. „Vývoj klokanů je velmi specifický. Mláďata se rodí extrémně nevyvinutá, jde v podstatě o zárodek vážící jeden gram a veliký kolem jednoho centimetru. Mládě proto vývoj dokončuje až ve vaku samice, která ho nosí až 40 týdnů. Během pobytu ve vaku prodělá malý klokan v podstatě celý svůj vývoj a zvýší svou hmotnost dvoutisíckrát,“ zasvěcuje Ondřej Kott do tajů zrodu malého klokana.

I po opuštění matčina vaku se k ní mládě další půl rok vrací na kojení, zároveň však přijímá i pevnou stravu. „Zajímavé je, že v této době je už většinou ve vaku přisáté na jiné bradavce další mládě, které však saje mléko jiného složení než mládě odrostlé. Složení mléka se tedy postupně mění podle vývojové fáze mláděte a z každé bradavky tak teče mléko jiného složení,“ doplňuje zoolog další zajímavost.

Zahrada je dosud otevřená každý den, a to až do konce měsíce. Od pondělí do neděle ji tak můžete navštívit od devíti do 18 hodin. Od října se zavře v 17 hodin.