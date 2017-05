Táborské muzeum ve čtvrtek rozdá cenné drahokamy

Táborsko – Táborské Husitské muzeum vyzývá, aby si každý přišel pro drahokam. Podmínkou je čtvrtek, na kdy připadá mezinárodní den muzeí.

Husitské muzeum v Táboře. Foto: DENÍK/ Petra Šitnerová

Tématem letošního mezinárodního dne je člověk a příroda. Přírodu zastoupí drahokamy, jež jsou jejím uměleckým dílem, člověka kytaristka a zpěvačka Dáša Andrtová Voňková. Nebo průvodci muzea, kteří provedou výstavou Drahokamy pro Karla IV., představí novou monografii malíře Františka Peterky, dětem prozradí taje rýžování rutilů a ještě je vyzvou, aby si v hromadě štěrkopísku hledaly rudé české granátů.

Právě rýžování celý program táborského dne muzea otevře, a to ve 14 hodin před budovou na Žižkově náměstí. „Když budou mít děti štěstí, odnesou si domů lesklý rutil,“ libuje vedoucí oddělení programů a expozic muzea Kateřina Nimrichtrová a dodává, že v gotickém sále pak bude na všechny čekat geofyzik Jiří Šindelář, jenž okomentuje výstavu Drahokamy pro Karla IV. S dalším bohatstvím země zájemce v 16 hodin seznámí beseda s vedoucím nejstaršího výzkumu ametystové žíly v Evropě, jenž se prováděl v krušnohorském Ciboušově, Františkem Skřivánkem.

O hodinu později pak přijde na scénu Dáša Andrtová Voňková. „Téma člověk a příroda reflektuje také nová monografie Františka Peterky, neboť příroda byla tomuto akademickému malíři, grafikovi a ilustrátorovi největší inspirací. Knihu osobně představí autor textu Pavel Trpák,“ dodává Kateřina Nimrichtrová.

Na besedu s doktorem Františkem Skřivánkem naváže v 18 hodin opět Jiří Šindelář. Program v Husitském muzeu skončí v 19 hodin.

Soutěž pro dětské návštěvníky

V rámci výstavy Drahokamy pro Karla IV. byla vyhlášena soutěž pro dětské návštěvníky. Soutěžící v kategorii do 8 let mohou zvolit jakoukoli výtvarnou techniku a vyobrazit libovolný motiv, který nějak souvisí s tématem výstavy. Děti v kategorii 9–12 let soutěží o nejlepší literární útvar (povídka, esej, báseň). Soutěžní příspěvky je třeba osobně nebo poštou doručit na adresu muzea nejpozději do 30. června 2017. Výsledky vyhlásí muzeum prostřednictvím webových stránek 31. Července.

Muzea se zároveň již nyní připravují na Noc muzeí, kterou například bechyňské muzeum a muzeum turistiky budou mít již 27. května, táborské Husitské muzeum o den dříve, tedy 26. května, zatímco jeho pobočky ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi si noc v Blatském muzeu užijí až 23. června. K táborské muzejní noci se přidají i jin expozice ve městě.