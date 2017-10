Táborské Milenium opouští a mění za Budějovice

Tábor - Na facebookové stránce táborského Milenia se v pondělí objevilo upozornění, že pro uzavření klubu Milenia na Pražském Sídlišti se akce Welcome to the jungle přesouvá do Slavie v Českých Budějovicích. Robert Buřič, jeden z jednatelů společnosti Fun Agency Tábor, která si objekt od majitele pronajímá, zatím odchod z Milenia nepotvrdil.

Jako úvod uvedl, že stále vyjednávají. Dům patří miliardáři Radovanu Vítkovi, potažmo s její firmou. Robert Buřič minulý týden potvrdil, že jsou ve sporu. Podle našich informacích jsou za ním peníze, ale Robert Buřič tvrdí, že firmě nic nedluží.



Autor: Alena Šatrová