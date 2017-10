Táborské divadlo večer naplní Daniela Kolářová

Táborsko - Závěrečný den víkendu zve do divadla, ale nabízí i sport nebo pouštění draků.

V divadle zahraje Daniela Kolářová.Foto: Deník / Šatrová Alena



BOROTÍN



Louka Na Šáchovnách (polní cestou z Borotína směrem na Kostelec) se ocitne v moci větru a v zajetí nejrůznějších dračích stvoření. Borotínská drakiáda se koná pro potěchu dětí i dospělých už pošesté. Nejoriginálnější a nejlétavější draci se dočkají ocenění od organizátorů, a zvláštní odměna nemine ani majitele vlastnoručně vyrobených draků.



TÁBOR



Mezinárodní den seniorů zavítá také do Zoologické zahrady Tábor. Příjemnou podzimní procházku mezi jejími obyvateli si mohou právě senioři užít s dvacetiprocentní slevou na vstupném. ZOO na Větrovech má své brány otevřené od 9 do 17 hodin.



Masarykův domov ve Smetanově ulici bude patřit od 9.30 hodin bohoslužbě pro všechny generace, na kterou zve sbor České církve evangelické. Koná se u příležitosti Neděle díkůvzdání.



A je tu znovu podzimní ptačí festival. Český svaz ochránců přírody opět pořádá příjemnou vycházku do přírody spojenou s pozorováním ptactva, o jehož světě se ochotně rozpovídají přítomní známí ornitologové. Součástí akce je ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Sraz účastníků je v 9 hodin na zastávce MHD v Náchodě, návrat zhruba ve 12 hodin.



Život v Divadle Oskara Nedbala rozproudí od 14.30 hodin hudebně divadelní revue o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. Zážitkové představení Drakopohádky v podání mosteckého Divadla rozmanitostí zaručeně pobaví a rozhýbe diváky v sále od těch nejmenších až po dospělé.



Na táborskou divadelní scénu se po devíti letech vrací známá konverzační hra amerického autora Israela Horovitze Drahá Mathilda. Hlavní role této tragikomedie v nastudování Agentury Harlekýn se svým kouzelným způsobem chopí Daniela Kolářová. Představení začíná v 19 hodin.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Do města na dvou řekách se také letos nastěhuje špičkový cyklokros. Druhý závod tuzemského pohárového seriálu Toi Toi Cup po mládežnické kategorie spojený s 5. ročníkem Velké ceny Veselí nad Lužnicí pro závodníky Elite a Masters najde své centrum v areálu TJ Lokomotiva. Do rámce závodu spadá už podruhé také projekt Základní školy 5. – 9. třídy. Jako první odstartují do terénu kadetky, a to už v 9.45 hodin, a po nich budou následovat další kategorie. Open závod dospělých začne ve 14 hodin.



Už popětatřicáté v historii je pro sportovce všech věkových kategorií připraven veselský Běh kolem Lužnice. Jeho prezenční kancelář bude na stadionu TJ Lokomotiva otevřena od 8 hodin, program vlastních běžeckých klání odstartuje v 9.15 hodin.



V kulturním domě začnou v 17.30 hodin lekce hoppingu. Jedná se o sportovní a taneční cvičení, při které účastník točí jednou či více obručemi kolem různých částí těla, což má pozitivní dopad na jeho zdraví a úbytek kalorií. První z lekcí bude trvat hodinu a obruče budou samozřejmě na místě k zapůjčení. Vedení tohoto cvičení se ujala certifikovaná lektorka Gábina Čechová.



CHÝNOV



Dvůr u Svobodů v Turovecké ulici se chystá složit díkůvzdání za úrodu. Jeho návštěvníci si od 14 hodin mohou již tradičně pochutnat na pečínce, dobrém vínku, kávě či punči, popovídat si, ale také vyměnit či prodat nejrůznější zboží. Děti si užijí tvorbu z přírodních materiálů, a třeba i vyjížďku na koni.