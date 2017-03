Táborská zoo představí svůj nový přírůstek

Tábor - V sobotu můžete navštívit táborskou zoo, která se pochlubí novým přírůstkem: velbloudem dvouhrbým. Návštěvníci s ptačím příjmením navíc získají slevu na vstupném.

Velbloud Jep by se měl dočkat nevěsty ještě letos v létě.Foto: archiv zoo



Táborská zoo uvítala minulý týden nový přírůstek: velblouda dvouhrbého jménem Jep. A protože ani zvířatům není dobře samotným, už letos v létě mu táborská zoo plánuje pořídit nevěstu. Jak uvedl ředitel táborské zoo Evžen Korec, zahrada se utěšeně rozrůstá.

„Jsme na to moc pyšní a velkou radost nám dělá, když naši snahu oceňují i návštěvníci, kteří se k nám díky tomu rádi vracejí. Věřím, že i na Jepa se rádi přijdou co nejdříve podívat. Je to opravdu fešák a v táborské zoo se už cítí jako doma,“ sdělil Evžen Korec.

Jep do táborské zoo přicestoval z pražské zoologické zahrady, narodil se však v dánském Aalborgu. V létě by mu z německého Chemnitzu měla dorazit nevěsta.

„Doufáme, že se nám do budoucna podaří založit další úspěšný chov,“ doplnil Evžen Korec.



OSLAVTE DEN PTACTVA

První duben však není věnován jen aprílovým žertíkům. Před 111 lety byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva, a tento den je tak připomínán jako Den ptactva. Při této příležitosti připravila táborská zoo speciální akci: všichni nositelé ptačího příjmení mohou po celý víkend zoo navštívit za snížené vstupné. Sleva činí dvacet procent.

Kromě nového velblouda či řadu druhů ptactva se však můžete těšit na mnohem více zvířat, v táborské zoo jich totiž žije celkem přes 250, takřka sedmdesáti živočišných druhů. Loni příležitost navštívit zoo využilo více než 70 tisíc lidí.

Letos začal letní provoz 20. března, otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin.