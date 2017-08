Táborská setkání rozšiřují síť předprodeje

Tábor - Na historické slavnosti Tábora si od pátku prvního do 14. září koupíte vstupenku na dalším místě předprodeje.

Táborská setkání se konají od 15. do 17. září.Foto: Deník

Kromě e-ticketu z www.taborskasetkani.eu a informačního centra na Žižkově náměstí je začíná 1. září za zvýhodněné ceny prodávat i ČD centrum na vlakovém nádraží. Kupující on-line vstupenky nesmějí zapomenout, že je nutné ji vyměnit za klasický pásek na ruku.



Předprodej v infocentru končí 14. září v 19 hodin, v ČD centru ve stejný den v 16 hodin.



Ceny v předprodeji: 13 - 59 let 180 korun, dospělí nad 60 a držitelé ZTP 90 korun

Na místě: 250/100 korun

Děti do 12 let mají vstup stejně jako loni zdarma.

Po ukončení předprodeje koupíte lístek u prodejní hlídky na pěti místech: náměstí Fr. Křižíka, Žižkova ulice, Tržní náměstí, Klokotská a Pražská ulice.



Těšit se můžete na historický program v čele s Janem Žižkou a dále koncerty: MIG 21, Bratři Ebenové, Lenny, Vypsaná fixa, Lenka Dusilová. Celý program najdete na webu Táborských setkání nebo na visittabor.eu