Tábor vytvoří pocitovou mapu sídliště

Tábor - Louky u Komory, sportovní areál se stejným jménem, fittpark v zahradě nebo keřoviště u polikliniky. To jsou jen některá místa Sídliště nad Lužnicí, kde se lidé mohou cítit dobře, a proto jsou často cílem jejich vycházek.

Vedení města se zaměřilo na Sídliště nad Lužnicí.Foto: Deník/ Alena Šatrová

Na druhou stranu existují i ta, kterým se hlavně po setmění raději obloukem vyhýbají. K těm je možné zařadit například prostor u pošty s nonstopepem. Každý z osmi tisíc obyvatel největšího táborského sídliště však může mít jiný názor a právě na ně vedení města čeká.



V úterý, v úterý 10. října, až do 17 hodin zakotvil v osm ráno ve Světlogorské ulici vedle Jednoty stánek Zdravého města s mapou, do níž můžete označit místa, na kterých se na sídlišti cítíte, nebo necítíte dobře.



Zároveň se na městském webu spustí aplikace mapy. Příjemná a nebezpečná místa budete moci označovat do 10. listopadu.