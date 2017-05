Tábor vytlačí tranzit, chybí poslední krok

Tábor - Záměr omezit vjezd do města těžké tranzitní dopravě podstupuje poslední zkoušku: míří ke krajským úředníkům.

Ministerstvo dopravy zvažuje zavedení mýtného pro nákladní automobily také na silnici I/19.Foto: Deník/Jiří Dintar

Tábor stojí před poslední zkouškou. Pokud i v této uspěje, budou muset řidiči tranzitních náklaďáků nad 12 tun počítat, že Táborem už tak snadno neprojedou. Místostarostka pro dopravu Michaela Petrová potvrdila, že jejich plán již podpořily všechny dotčené orgány a nyní jej posoudí Jihočeský kraj.



„Jsme v poslední fázi a nyní požádáme kraj o stanovení. Bohužel se nám zákaz nepodaří pro Čelkovice nebo Údolní ulici a směr na Mladou Vožici, kde nemáme náhradní cestu po silnici vyšší třídy,“ uvedla místostarostka k plánu, s jehož realizací začali na začátku loňského roku, kdy odklon těžké dopravy umožnila nová legislativa.



Pokud se Táboru nepostaví nic do cesty a na různých místech se objeví značka, která znemožní průjezd městem těžkých vozů, měly by si ulevit především Čekanice. Jenže do hry vstupují ještě úvahy ministerstva dopravy.



NOVÉ MÝTNÉ



To totiž zvažuje zavedení mýtného pro nákladní auta již od 3,5 tuny nejen na dálnicích, ale i na některých silnicích první třídy. A v seznamu figuruje i silnice kolem Tábora.



Zpoplatnění by se od roku 2020 mohlo týkat osmnácti úseků silnic první třídy o celkové délce 900 kilometrů. Na jižní Čechy přitom připadá celkem 175 kilometrů. Jde o tři silniční úseky, přičemž na Táborsku se jedná o úsek silnice I/19 mezi Oltyní a Chýnovem, pokračující pak dále na Pelhřimov. Zaplatit by tady dopravci měli za necelých 54 kilometrů.



Tomáš Neřold z ministerstva dopravy potvrdil, že o možném rozšíření mýtného z dálnic na jedničky jednají.



„V rámci přípravy nového mýta nám vláda zadala rozšířit systém v rozsahu 850 až tří tisíc kilometrů. V daném rozmezí je podle odborné analýzy nejvýhodnější rozšíření o 900 kilometrů. Nevymyslelo si ho tedy ministerstvo dopravy, ale pouze jsme naplnili zadání vlády,“ upřesnil Tomáš Neřold.



Podle analýzy, které ministerstvo TD poskytlo, by mělo zpoplatnění silnice I/19 přinést v příštích pěti letech do státní pokladny téměř 270 milionů korun. Kromě silnice z Oltyně do Pelhřimova je v návrhu pro Jihočeský kraj i cesta mezi Novou Hospodou a Českými Budějovicemi a dále z Budějovic na Havlíčkův Brod.