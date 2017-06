Tábor svatému Donátovi a Floriánovi nechá odstranit stopy času

Tábor – Dominantní sochy mezi dvěma kaštany před kostelem na Žižkově náměstí čeká obnova stejně jako se jí dočkala jejich prostřední sousedka Pieta od J. F. Platzera z roku 1755.

Sousoší před kostelem na Žižkově náměstí v Táboře.Foto: Deník/Alena Šatrová

Zatímco u Piety jde stále o autorův originál, Donát a Florián jsou již jeho kopiemi, které zhotovil Jan Dušek, syn J.V.Duška.

Zastupitelé na opravu schválili 68 tisíc, přičemž kraj na pokrytí nákladu přispěl 35 tisíci.

Cílem restaurování obou soch je ošetření původního materiálu, v němž se již začíná projevovat koroze. Odstranění drobných vad a trhlin a přibude i zlacení atributu blesku, jenž drží v ruce sv. Donát a u Floriána pozlatí hrot praporce, a to 24 karátovým plátkovým zlatem. Podle místostarostky Kateřiny Bláhové je také nutné dílo konzervovat ve stávajícím stavu. Památku obnoví sochař Richard Rudovský, jenž nedávno pro Tábor opravil Vzdor pro hrob Karla Němce.

Soubor všech tří originálních soch je z 18. století. Všechny byly původně součástí oltáře v kryptě kostela Panny Marie v augustiniánském klášteře na náměstí Mikuláše z Husi. Až v polovině 70. let zadal Tábor zhotovení kopií Donáta a Floriána, které usadil na původní podstavce na Žižkovo náměstí. Originály putovaly do kostela sv. Jakuba následně do původního kostela. Na kopiích s Janem Duškem pracoval H. Povolný. Dle vyjádření památkářů jsou sochy hodnotným projevem kamenné barokní plastiky 18. století. Soubor v dominantní poloze náměstí před kostelem je citlivým obrazem barokního cítění při tvorbě městského interiéru.