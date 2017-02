Tábor si chce zkrotit bariéry na trase

Tábor - Ve městě vznikne tak zvaný generel bezbariérových tras. Zmapuje překážky v ulicích, které lidé musejí překonávat.

Bezbariérový přístup je pro vozíčkáře nezbytný.Foto: Přemysl Spěvák

Někde chybí nájezd na chodník, jinde se imobilním lidem staví do cesty schody nebo vozíčkář neprojede dveřmi. Kde jaká bariéra na lidi v Táboře číhá, má odhalit soubor mapující bezbariérové trasy.

Vozíčkářka Sylvie Farová z Pražského sídliště dobře ví, kde zažívá horké chvilky.

„Špatné přejezdy vnímám na trase z autobusového nádraží do ulice 9. května. Někde je také nevyhovující vstup do úřadu, já se proto do města raději nechávám vozit," říká žena trpící Parkinsonovou chorobou.

Další vlaštovkou na tomto nebi se jeví nový výtah, jenž bude vozit plavce mezi bazénem a šatnami. Odpadne tak cesta po kluzkém schodišti.

Schody jsou vůbec největším handicapem veřejného prostoru. Poukazuje na to i starosta Sezimova Ústí Martin Doležal.

NEVYHOVUJÍ ŠKOLY

Pro města jsou totiž schody ve v budovách škol černou můrou.

„Naší zásadní bariérou jsou všechny školy, protože všechny mají schodiště. A to je pro školy velkým handicapem při žádostech o dotace," naznačil starosta další negativní dopad bariér, který zrovna řeší. Nejde totiž jen o hladký vstup do budovy, ale také o přístup do všech pater. Víceposchoďové školy jsou téměř pravidlem a neexistující výtah ve starých objektech skutečností.

„To je skutečně obtížně řešitelný problém," připouští Martin Doležal.

Generel tras má Táboru nabídnout ucelený pohled na řešení prostoru a objektů. „Chceme materiál, který nám zmapuje trasy a budeme tak vědět, co je kde třeba udělat a ještě díky němu je pak možné žádat i o různé dotace," potvrdila místostarostka pro dopravu Michaela Petrová.

Předpokládá, že generel bude vznikat osm měsíců a vyjde maximálně do 400 tisíc korun. Největší pozornost autoři zaměří na trasu z nádraží ke klokotskému klášteru, ke G centru nebo domu s pečovatelskou službou v Čekanicích. Jiných příměstských částí se ale materiál týkat nebude.

Tajemník Lubomír Šrámek doplnil, že motivací pro vznik souboru byl loňský neúspěch s dotací na stavbu výtahu do budovy na náměstí. Úřad vlády doporučil, aby příště předložili komplexní řešení tras po městě.

Také ostatní města mají bezbariérovost na zřeteli. „Každou úpravu chodníků konzultujeme s vozíčkáři. Nyní máme nový projekt Bezbariérová Soběslav a chystáme se zaměřit hlavně na náměstí," říká místostarosta Vladimír Drachovský.

Na plné bezbariérovosti sídlišť pracují nyní ve Veselí nad Lužnicí a stejně jako v Ústí mají problém se starou školou.