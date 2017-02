Tábor se smrskne. Ve prospěch Sezimova Ústí má přijít o 490 metrů rozlohy

Sezimovo Ústí - Mezi Táborem a Sezimovým Ústí má dojít k úpravě katastrálních hranic. V neprospěch Tábora, jenž by po realizaci přišel o 490 čtverečních metrů výměry.

Vídeňská ulice na Sídlišti nad Lužnicí nevede jen po katastru Tábora. Má být proto předmětem rozsáhlé směny několika pozemků mezi Táborem a Sezimovým Ústím.Foto: Deník/Jiří Dintar



Vídeňská ulice patří k táborskému Sídlišti nad Lužnicí, ale celá nevede jen v katastru Tábora. Tím v ní tady vznikla beztrestná zóna, kde byli táborští strážníci na špatně parkující řidiče krátcí, stáli totiž na pozemku sousedního Ústí a jeho strážníci sem kvůli kousku zeleně nejezdili. Podobně nedořešených pozemků mají ale mezi sebou tato dvě sousední města víc.

Sezimovoústečtí jsou o krok napřed, starosta Martin Doležal už svým radním změnu v hranicích a katastrech měst předložil. „Tábor nás oslovil, abychom mu převedli část Vídeňská ulice z našeho do jeho katastru, a tím připadla Táboru. Vídeňská nás netrápí, ale zájem máme o svou Vítkoveckou ulici," přidal starosta obdobný příklad jen v opačném gargu. A připomněl i historii, jak o půdu pod sídlištěm v 70. letech přišli: z nařízení vládnoucí moci je museli bezúplatně věnovat Táboru. A ořezaní Táborem jsou i z druhé strany, od lesa.

Směna by se měla dotknout hned několika míst, kromě Vídeňské a Vítkovecké jednají na radnicích o změně v ulici Na Mýtě, u Kozího hrádku nebo v zahrádkářské kolonii a na dalších místech v Táboře. Poměrně rozsáhlý soubor vytypovaných změn připravil Martin Doležal. Připouští, že transakce není pro obě města stejně výhodná. „Z hlediska směny pozemků je to 1 : 1, ale výměra katastru je v neprospěch Tábora," říká s tím, že jejich soused by při realizaci všech návrhů přišel o 490 metrů rozlohy.

Táborský starosta Jiří Fišer je názoru, že by měli podporovat dobré sousedské vztahy. „Každý někdy něco potřebuje vyřešit a tyto směny vychází z těsného sousedství a měly by být pro nás přirozenou věcí," naznačil starosta, že dohoda by neměla narážet na odpor z žádné strany.

Takto rozházené pozemky totiž často komplikují rozvoj. „Například všechny lesy v Sezimově Ústí patří Táboru, ale my tam potřebujeme vybudovat jednu cestu. Tábor nám pozemky chce prodat, jenže my máme zbytné pozemky na Komoře v Táboře, proto nabízíme směnu. Stejné je to u Kozího hrádku, kde hrad je náš, ale Tábor vlastní pozemky bezprostředně v jeho okolí a my bychom na nich výhledově chtěli postavit novou pokladnu," uvedl starosta Martin Doležal k další směně.

Finance létat z jedné strany na druhou nebudou, o nové geometrické zaměření hranic by se měla obě města podělit. Závěrečné slovo ke směnám a změnám hranic dostanou zastupitelé obou měst.