Tábor se připravil na Velikonoce

Tábor - Návštěvníci táborského Žižkova náměstí si v sobotu užili tradiční velikonoční jarmark, který je nejen místem nákupu velikonoční dekorace, ale také setkávání.

K dobré náladě tradičně pomůže něco dobrého do žaludku, ukázka tradičních velikonočních zvyků a také vystoupení folklórního souboru, který nutí přihlížející když ne do tance, tak alespoň do notování se zpěváky. Kdo nestihl jarmark, může v Táboře zajít na velikonoční výstavu, kde každý najde spousty inspirace, jak nazdobit vajíčka. Výstava v Galerii 140 se letos zavře 23. dubna v 17 hodin.



Na pondělní vernisáž podobné expozice pak zve i Sezimovo Ústí, které její start v galerii ve Spektru naplánovalo na 18. hodin. Na vernisáži vystoupí folklórní soubor Dubínek, který vede Andrea Lacinová.



Velikonoce jsou také vyvrcholením církevního roku, zajít proto můžete i do kostela:



Starokatolická církev:

13. dubna Zelený čtvrtek, 18:00, farní kancelář, Žižkovo nám.č.p. 6, Tábor, mše kolem stolu na památku Poslední večeře Páně.

14. dubna Velký pátek, 18:00, kostel sv. Filipa a Jakuba, Tábor, Velkopáteční obřady

15. dubna 20:00, kostel sv. Filipa a Jakuba, Tábor, Obřady Vigilie vzkříšení

16. dubna 10:00, kostel sv. Filipa a Jakuba, Tábor, bohoslužba neděle Vzkříšení s žehnáním velikonočních pokrmů.

18. dubna 14:00, Domov pro seniory Bechyně, velikonoční program pro seniory

23. dubna Bílá neděle, 10:00, kostel sv. Filipa a Jakuba, Tábor - farní pouť



Veselí nad Lužnicí, římskokatolická církev:

13. dubna 18 hodin, mše na památku Večere Páně, kostel Veselí n/L

14. dubna 9.00 křížová cesta, Veselí

10 - 17.00 eucharistická adorace, Veselí

18.00 památka Umučení Páně, Veselí

15. dubna 9 - 17.00 osobní modlitby u Kristova hrobu, Veselí, slavnost Zmrtvýchvstání Páně

20.30 velikonoční vigilie na Bílou sobotu, Veselí

16. dubna neděle Zmrtvýchvstání Páně, při mši se budou žehnat beránci, mazance a vajíčka

8.00 Drahov

9.30 Veselí

11.30 Hamr

17. dubna 8.00 mše svatá ve Veselí



Římskokatolická Tábor:

13. dubna 17.00 mše Klokoty

16.00 kostel Sezimovo Ústí

18.00 mše děkanský kostel Tábor

14. dubna 15.30 (křížová cesta v přírodě) a 15.45 (křížová cesta v kostele) Klokoty

16.00 velkopáteční obřad Sezimovo Ústí

17.00 obřad Klokoty

18.00 obřad děkanský kostel

15. dubna modlitby u Božího hrobu 9 - 15.00 Klokoty

vigilie 19.30 Klokoty

20.30 děkanský kostel

16. dubna mše se žehnáním pokrmů 8.30 děkanský kostel

10.00 Klokoty

10.15 Sezimovo Ústí

18.00 klášterní kostel Tábor

řeckokatolická mše se žehnáním pokrmů 16.00 Klokoty

17. dubna mše svatá se žehnáním pokrmů 8.30 děkanský kostel

10.00 Klokoty

10.15 Sezimovo Ústí