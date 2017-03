Tábor podpoří vlastníky památek

Tábor/OBRAZEM/ - Přes 1,7 milionu je na tento rok připraveno na podporu obnovy kulturních památek. Tábor nyní vyhlásil druhé kolo žádostí o dotace, do něhož je nutné přihlášku doručit do 28. dubna 12 hodin.

Peníze jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které nespadají do památkové rezervace, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Dotaci je možné využít i na opravu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou (například oltáře nebo varhany v kostele, jenž je kulturní památkou) a dále na obnovu movitých kulturních památek za předpokladu, že nejde o restaurování. Minimální spoluúčast vlastníka je 10 procent z nákladů, minimální výše příspěvku je 50 tisíc.

Tábor má na svém území, tedy včetně příměstských částí, bezmála 200 kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří měšťanské domy, ale v seznamu jsou i další objekty jako například městské opevnění, táborské podzemí, pomník Jana Žižky na náměstí, bývalý židovský hřbitov nebo sedm historických kašen a kamenný sloupec před Husitským muzeem.

V roce 2012 přišel Tábor o rozhlednu Hýlačku, která až do novoročního požáru rovněž bývala kulturní památkou. V neutěšeném stavu je nyní i další chráněný objekt, a sice rozbořený Švehlův most přes Lužnici. Dokončení rekonstrukce se firma ujme již 3. Dubna a celkem na práci dostala čas do 7. srpna.

Na rozhodnutí, zda se stane objektem zvláštní ochrany, čeká například zchátralý chýnovský pivovar nebo dírenská boží muka.

