Tábor na stadionu udělal další krok k rekonstrukci

Tábor - Táborští radní posvětili i další krok k zásadní modernizaci atletického stadionu Míru.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Šácha

Odsouhlasili podmínky výběrového řízení, jehož vítěz na základě hotové studie dodá projektovou dokumentaci k rekonstrukci haly. Již 7. března budou na radnici otvírat obálky s nabídkami. Nad budoucí podobou haly se také na začátku měsíce v kině Svět sešlo vedení města s občany.

Vedení táborské radnice vizi sportovního stánku podrobilo názoru lidu

Současná hala půjde k zemi, nová získá 6x větší kapacitu, tři hřiště, atletický tunel, taneční sál, posilovnu a další. Objemem bude hala větší než zimní stadion. Ročně by se tu mohlo vystřídat 100 tisíc sportovců. S pracemi by se mělo začít již letos na podzim a hotovo by mělo být za rok. Město pro stadion počítá s 60 miliony. V této lokalitě - Kvapilově ulici, se již letos začne s rekonstrukcí plaveckého stadionu, na niž je pro první dvě fáze v rozpočtu 55 milionů. Společně se sportovišti, a to včetně s fotbalovým stadionem, tady dozná změny a rozšíření parkoviště.

