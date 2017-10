Tábor má tipy, čím ubírat decibely z ulic

Tábor – Co Tábor zamýšlí v boji proti vysokému hluku, občany moc nezajímá.

Tábor představil opatření proti hluku.Foto: Deník/Alena Šatrová

Na veřejnou prezentaci protihlukových opatření přišli jen dva. O poznání větší zájem před časem vzbudila zpracovaná hluková analýza dopadů železniční, automobilové i letecké dopravy nebo průmyslu. Ale jaký lék její autoři navrhují ke ztišení kritických míst, už zůstalo veřejností bez povšimnutí.

Přitom Budějovická ulice trápí každého, kdo v ní bydlí. Připouští to i Jaroslav Volek, ale v ulici bydlí řadu let, tak si zvykl. „Dokonce zrovna ložnici máme do ulice. Jen jsme si vyměnili okna, která dost pomohla. Je tu i prach, ale hluk je asi horší,“ říká sedmdesátiletý senior.

Pro dopravou přetíženou Budějovickou ulici, která hlukem v Táboře trpí nejvíc, v současné chvíli neexistuje rychlé řešení. Výrazně se jí uleví s výhledem do roku 2025, až po stavbě obchvatu Slapy – Tesco, a částečně s realizací rekonstrukce.

Ta zúží prostor pro dopravu, takže auta se dostanou dál od oken domů. Hluk má tlumit také nová zeleň a tichý asfalt. Od něj se očekává, že ubere tři decibely, což je již výrazný pokles, zatímco zúžení vozovky jeden. Obchvat má odklonit 12 procent nákladních a osm osobních aut. Pokud hluk klesne o pět decibelů, stále to v ulici nebude žádná sláva.

Podle Jany Dolejší, která se podílela na zpracování mapy hluku, patří ke kritickým místům i další ulice. Například Zavadilská. „Pro tuto ulici navrhujeme val u přeložky Vožické, který ochrání obytnou část před průmyslovou zónou. Na Parkánech pomůže přeložka Slapy – Tesco, ale hluk tím naroste zase na Horkách, takže je třeba něco navrhnout pro Horky,“ upozornila.

Budějovická patří mezi priority města. Místostarostka Kateřina Bláhová ujistila, že zabývat se ale postupně budou i dalšími místy. „Hlavně teď jde o Budějovickou ulici, protože roli hraje i počet obyvatel zatížených zvýšeným hlukem. Až zrealizujeme opatření pro tuto ulici, budeme se v budoucnu zabývat i dalšími,“ potvrdila.

Podrobné hlukové mapy najdou občané na webu města, ale již jen do pátku mohou vedoucímu odboru životního prostředí Janu Fišerovi doručit svoje připomínky.