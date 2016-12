Světlo z Betléma už dorazilo i na Táborsko

Táborsko - Branou věčného světla se v Jihočeském kraji stal Jindřichův Hradec, následován Kardašovou Řečicí a Veselím nad Lužnicí.

Do sobotní 13. hodiny zbývaly poslední dvě minuty, když se v zatáčce od Českých Budějovic ozvalo typické houkání lokomotivy. Tímto rychlíkem přiváželi skauti do Tábora světlo z Betlému, pro které se dopoledne vydali do Veselí nad Lužnicí. Martinu Šimkovou, Ivetu Šelepovou a Jiřího Bumerleho pak na peronu táborského nádraží očekávala skupina dalších skautů s lucernami. I oni se pro občany stali posly věčného světla. Díky nim se ještě ten den dostalo do Bechyně, Plané nad Lužnicí, Opařan a Sezimova Ústí. Kdo nestihl skauty, může si světlo domů odnést z kostela. V Táboře jej uložili v klokotském klášteře a na Žižkovo náměstí ho přinesou 24. prosince, v 9.30 hodin k vánočnímu stromu. K dispozici bude do 10.15 hodin.

Za světlo z Betléma, rodiště Ježíše, snad můžeme děkovat mládenci z Florencie, který se v 11. století nechal najmout do křižácké výpravy, které měla od mohamedánů osvobodit Betlém a Jeruzalém. Zapřísahal se, že jestliže přežije a vrátí se domů, přinese plamínek ohně z věčného světla, které hoří v betlémské bazilice. Sice trvalo několik let než těsně před Vánocemi stanul před branou Florencie, ale slib dodržel.

Po mnoha staletích na středověký počin navázali v Rakousku v polovině 80. let dvacátého století. Chtěli jím jen ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti. Ale z jejich cesty do Betléma se stal fenomén, který se rychle rozšířil do všech zemí. Do Rakouska letos přijelo 10. prosince, kam pro něj vyjeli skauti z Brna a spolu s nimi se dostalo do České republiky.

V Jihočeském kraji se k předávání betlémského světla koná celkem 22 akcí. Ve Veselí si připálíte svíčku 22. prosince od 14.30 do 18 hodin v kostele, kam přijede i velbloud a následovat bude koncert. Přesně ve stejný den, ale o dvě hodiny později se předání koná v kapličce v Želči, na Štědrý den si akci naplánoval Tábor. V neděli 18. prosince zanesou skauti světlo také do táborských domovů seniorů. V Sezimově Ústí světlo získáte na náměstí T. Bati 20. prosince, kde v době od 17 do 18 hodin Betlém i ožije. V Budislavi pak světlo rozdají 23. prosince od 18 do 19 hodin.