Svého Zlatého Ámose vítali smaženými řízky

Soběslav/OBRAZEM/ – Pondělní ráno mělo pro děti i učitele ze školy v Komenského ulici výjimečný průběh. Vítali „doma" Lukáše Lisa, který po čtyři dny v Praze bojoval o korunku nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Vyšlo to, a tak všichni měli dovoleno slavit. „Já jsem šťastná, protože náš pan učitel si to zasloužil a myslím, že i celá naše třída. Hodně jsme mu všichni fandili,“ netají radost z výsledku ankety Magdalena Novotná , která spolu s ostatními spolužáky seděla přímo v Praze v hledišti s transparenty a držela třídnímu pěsti.

Ráno si celá škola přivstala a na Lukáše Lisa všichni čekali ve vestibulu již po sedmé, kdy do školy přijíždějí většinou jen kantoři. Tentokrát nelenili ani žáci a všichni si pro Zlatého Ámose připravili jeden smažený řízek. Vytvořily takovou hromadu, že by se z ní nakrmila početná rodina několik dní.

Že se něco chystá, přece jen Lukáš Lis trochu tušil, realita ho ale zaskočila. „Naznačili mi, abych přijel do školy včas, takže mi bylo jasné, že se něco bude dít. Myslel jsem ale, tu na mne bude čekat pár kolegů, takové to naše zdravé jádro. Že tu bude celá škola, to jsem fakt nečekal a tím mne překvapili,“ přibližuje moment přivítání a vysvětlil, že řízky nedostal náhodou. „Děti vědí, že jsem spíš na řízky než na sladký, ale je pravda, že po téhle soutěži jsem rád i za sladké. Těch řízků bylo za ty čtyři dny opravdu hodně, takže je nějakou dobu nepotřebuji ani vidět.“

Osmáci pak na svého kantora před zvoněním čekali ve třídě s připravenou kamerou a oslavným nápisem na tabuli. Na katedru mu postavili dort v podobě červeného polštáře se zlatou korunkou. „On je fakt super. Umí totiž do hodiny zapojit i zábavu a moderní techniku jako třeba tablety, tím nám hodinu obohatí a neříká jen, co se máme naučit. Někdy je ale i přísný, určitě ale spravedlivý a na výletech je s ním zábava,“ přiblížil svého třídního Tomáš Přibyl.

Protože scénku o rivalitě dvou oblíbených učitelů vymyslely i zahrály samy děti, je vítězství učitele i jejich dílem. Na společný úspěch si proto všichni připili dětským šampaňským, s nímž Lukáš Lis ráno dorazil do školy.

Nepsaným úkolem pro výherce ankety je, že první hodinu učí s korunkou na hlavě. Fotky jsou důkazem, že ani v Soběslavi celonárodní tradici neporušili, i když to pro učitele nebylo vůbec jednoduché. Nedržela a nedržela. Možná proto, že Lukáš List i po úspěchu stále stojí pevně na zemi a necítí se králem….

Alenu Šedivou, učitelku z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina, která v anketě získala titul Ámos fyzikář, přijetí v domovské škole čeká až odpoledne.