Svatý Václav vymění letos ostrov za zámecký park

Planá nad Lužnicí - Plánské Svatováclavské slavnosti otestují nové „kulturní" místo ve městě: zámeckou zahradu.

Planá nad Lužnicí. Ilustrační foto.Foto: Deník/Alena Šatrová

Až se v září svatý Václav se svou družinou opět rozjede za svými poddanými do Plané nad Lužnicí, jeho průvod nezatočí na ostrov v Lužnici, ale přes Strkov zamíří na zahradu místního zámku. Změna místa pro konání Svatováclavských slavností má podle starosty Jiřího Šimánka napovědět, kde má stát jejich letní amfiteátr. Nejzásadnější odpověď má však přinést studie, kterou si město nechává zpracovat.



„Studie posoudí pro a proti umístění amfiteátru na ostrově a zároveň bude hledat variantní řešení, kterým podle nás je i zámecký park. Z toho důvodu měníme místo slavností a nakonec se k nim vyjádří občané v anketě,“ naznačil starosta postup.



Již nyní jsou mezi oběma lokalitami evidentní rozdíly: ostrov je v centru, ale je menší a ze všech stran ho svírá voda. Park je sice větší, ale pěšky z centra dost daleko. Starosta Jiří Šimánek zmiňuje ještě hluk, kterým zářijová akce může obtěžovat lidi z okolí ostrova, zatímco z parku ho lze poslat směrem na dálnici, což nikomu vadit nebude.



Obě místa pak na základě letošního ročníku slavností obyvatelé zhodnotí v anketě, která má být uzavřením procesu hledání vhodného místa pro stavbu scény.



O ní se na radnici mluví už téměř deset let, za tu dobu prošla od sauny přes ostrov až do zámeckého parku a ztratila zastřešení hlediště, které při předchozím politickém uskupení na radnici nezískalo potřebnou většinu. Kvůli rozdílným názorům na pojetí amfiteátru dokonce město přišlo o dotaci, která by pomohla s desetimilionovými náklady.



„Den před podpisem dotační smlouvy na devět milionů korun to naši bývalí partneři napadli a shodili. Druhý den jsem tedy nejel podepsat smlouvu, ale na ROP jsem oznámil, že město Planá dotaci nechce,“ vzpomíná Jiří Šimánek na tehdejší partnerství se Zdravou Planou. Narazili však i na odmítnutí tenistů, kteří nechtěli prodat potřebnou půdu. Nyní už město bude stavět bez dotace.