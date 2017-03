Studentské divadlo po 25 letech oznámilo konec činnost

Sezimovo Ústí – Vím, že je to škoda, ale nedá se nic dělat. Tak reaguje na oznámený konec studentského Divadélka Múzika jeho principál Miloš Smetana. Před 25 lety začínali poezií, z níž postupem let přešli do pohádek. V roce 2005 nastudovali první a od té doby celkem čtrnáct pohádek a čtyři komedie pro dospělé.

dnes 15:32 SDÍLEJ:

Fotogalerie 16 fotografií Divadélko Muzika Sezimovo Ústí.Foto: VLP / Šácha Pavel



„Teď už ale o hraní ze strany studentů není zájem a také se nám po odchodu ze sezimovoústeckého Spektra zhoršily podmínky,“ zdůvodňuje zakladatel souboru. Nové zázemí sice získali v sezimovoústecké škole, to ale pro něj znamená, že na každou zkoušku ve Spektru, kde stále mají domovskou scénu, musí stěhovat kulisy i rekvizity. O jejich pohádky ale přestal být patřičný zájem. „Ani místní základní školy na naši nabídku už nereagovaly, proto nyní hraje poslední představení. Pak ještě 26. března vystoupíme v Týně nad Vltavou, v dubnu pojedeme do Českého Krumlova a pokud se už neozve žádný zájemce o představení, čeká nás poslední účinkování na květnové soutěži v Havlíčkově Brodu,“ dodává Miloš Smetana, jenž ze svého fundusu již rozdává i kostýmy a kulisy jiným souborům. Tečku za existencí souboru udělají úspěšnou a oceněnou komedií Plameňáci pod olivami. Také Miloš Smetana je držitelem ceny za dlouholetou práci s mladými lidmi. „Celý můj život byl spojený s divadlem, takže až skončím, bude mi smutno. Jednou to ale skončit muselo, s tím se člověk musí smířit,“ připouští letos dvaaosmdesátiletý zakladatel Divadélka Múzika, jenž svou dráhu začínal jako ochotník při studiu na vysoké škole, pokračoval s táborskými i bechyňskými soubory a pak si na začátku 90. let založil vlastní, do něhož angažoval studenty středních škol.





Autor: Alena Šatrová