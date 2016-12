Stromky brzy koupíte jen od soukromníků

Táborsko - Kdo si chce koupit vánoční stromek od městských lesů, měl by si pospíšit. Stromků někde už mnoho nezbývá. Například v Soběslavi jich na prodej zůstalo jen dvacet.

Manželé Peškovi z Jistebnice vybírají vánoční stromek.Foto: Jiří Dintar

Oproti tomu u některých soukromých prodejců si stromek můžete koupit i na Štědrý den. Zásob mají dostatek a průběžně je doplňují. Jejich prodejní nabídka je mnohem širší než u městských lesů, počítejte však s tím, že za nadstandardní stromek si připlatíte. Ceny těch nejdražších šplhají až ke čtrnácti stům korun. Za tuto cenu však už můžete čekat stromek téměř třímetrový.

Josef Přitasil, který prodává vánoční stromky u prodejny Baumax na Sídlišti nad Lužnicí, upřesnil, o jaké stromky je největší zájem. „My prodáváme výhradně kavkazské jedle. Zájemci nemusí mít strach, že by se na ně nedostalo. Máme vlastní plantáže poblíž Vlašimi a stromky na prodejních místech průběžně doplňujeme," ujistil opozdilce Josef Přitasil.

Nejčastěji lidé nakupují jehličnany v cenovém rozmezí od 500 do 800 korun, ale není výjimkou, že si někdo odnese i výrazně dražší.

„Stává se nám to, a proto také máme v nabídce i třímetrové stromy. Ovšem nejde rozhodně o nejběžnější nákup. Na takový strom už musíte mít nejen vysoký příjem, ale i vysoký strop," upozornil Josef Přitasil. Na prodejním místě u Baumaxu si můžete koupit vánoční stromek mezi 8. a 20. hodinou každý všední den až do 23. prosince.

Ještě na Štědrý den se chystá zájemcům nabídnout vánoční stromky Pavel Dlabal. „Budeme prodávat až do 24. prosince. Stromků je dost, zájemci si mohou vybrat z několika druhů. Jedli nabízíme od 490 do 1200 korun, v nabídce ale máme i smrk a borovici. Nejlaciněji u nás pořídíte smrk, ceny těch nejmenších začínají už na 210 korunách," říká Pavel Dlabal. Stromy prodává na Sídlišti nad Lužnicí u kruhového objezdu pod prodejnou Kaufland.

NEZBOHATNOU

Včera začal prodej stromků v Táboře na Čápově dvoře a v hájence Nechyba, které rostly v táborských městských lesích. Prodejcem je tak Správa lesů města Tábora, a jak uvedl její jednatel Jan Kalafut, zájemci by si měli pospíšit. Otevřeno totiž bude pouze tři dny. Na stromcích města nevydělávají. „Začali jsme ve čtvrtek a prodejní dny jsou ještě dnes a v pondělí. Stromů máme ještě zhruba 300, rozděleny jsou do sedmi jakostních tříd, od kterých se odvíjí prodejní cena," vysvětlil Jan Kalafut.

Nejlevnější stromek zde pořídíte už za 100 korun, nejdražší pak za 450 korun. V nabídce je jedle, smrk a borovice. Otevřeno je od osmi ráno do půl čtvrté odpoledne.

Ještě laciněji můžete pořídit stromek od městských lesů v Soběslavi. Vánoční stromky prodávají v ulici U Jatek už od 7. prosince a zásoba jim rychle ubývá.

„K prodeji jsme vyčlenili zhruba sto stromků, nyní jich ale zbývá poslední dvacítka," vysvětlil jednatel Správy lesů města Soběslavi Petr Matouš.

Prodává za jednotnou cenu 80 korun, bez ohledu na jejich velikost. „Nabídli jsme záměrně nízkou cenu, aby to lidi nelákalo jezdit krást do lesa. Vždyť za takovouto cenu si snad ani neumyjete auto od bláta," poznamenal Petr Matouš. Prodávají výhradně smrky z prořezávek. Zakoupit je můžete každý všední den až do vyprodání zásob.

Jiří Dintar