Stříbrný šíp znovu na trati

Foto: Deník / Dintar Jiří

Byl postaven v roce 1939, do provozu byl uveden přesně den před okupací okleštěného zbytku Československa. Vzhledem k válečnému nedostatku nafty byl však provoz nejen tohoto vozu zastaven. V roce 1953 byl odstaven, v roce 2016 však došlo k jeho renovaci a znovuuvedení do provozu. Do Veselí se na něj přišlo podívat kolem dvacítky fanoušků vlaků.