Stoletá Anna Buriánková se nejraději směje

Sezimovo Ústí - Když ve svých 22 letech mladá Anna přijela do Sezimova Ústí, všude rostlo jen obilí a stálo pár domků, kde našla bydlení. Jako první přijely do Baťova ženy a dívky a jak oslavenkyně říká, trochu se tu bez mužů bály.

"Ubytovala jsem se proto u sousedky, abych v domě nebyla sama. Pamatuji si, že v té době se stavěla trať a oni nám dali vysoké boty, protože všude bylo bláto. Nebylo to lehký," vzpomíná na svůj příjezd do města, kterému již zůstala věrná po celý život. Letos již 78. rokem. Ona sama ale u Bati nepracovala, z firmy ze Zlína sem zamířil její manžel.



Na svět tu spolu přivedli dvě děti, společně oslavili zlatou i diamantovou svatbu, ale pak postupně pochovala všechny tři. Dnes v Sezimově Ústí žije sama, což jí občas vhání smutek do duše, který se snaží zahnat smíchem. "Snažím se co nejvíc smát, lidi mi říkají, že jsem taková usměvavá. I když to nebylo vždy lehké, ničeho nelituju, měla jsem kolem sebe samé dobré přátele a mám radost, když si dodnes spoustu věcí udělám sama," říká žena, jež má po světě šest vnoučat, 12 pravnoučat a dokonce dvě prapravnoučata. Nejmladšímu z dětí je půl roku.



V mládí se chtěla stát učitelkou, ale protože v té době její otec v Přerově, kde vyrůstala, přišel o práci, rodina s více dětmi si její studie nemohla dovolit. "Pak jsem se rozhodla se alespoň vyučit, to už bylo tady v Sezimově Ústí v Silonu. Výuční list jsem si udělala ve 46 letech, abych měla vyšší důchod," dodává ke svému životu.



V pátek odpoledne plná elánu přijala gratulanty, z Ameriky přiletěl vnuk Petr s manželkou Dianou, s kyticí a dárkem přišli starosta Martin Doležal a místostarostka Ludmila Svatková a také ředitelku okresní správy sociálního zabezpečení Marcelu Vaškovou. Ta ji přivezla i gratulaci od ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a obálku s dvoutisícovým zvýšením důchodu, které seniorům při dosažení sta let náleží.