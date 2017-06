Státní domy dělají ostudu bývalému popravišti

Tábor – Každý Táborák by už rád viděl, aby se přeměna bývalých kasáren posunula kupředu. Je to už přes rok, co ji město zastavilo. Tím trpí i důstojnost sousedního popraviště.

Neutěšený stav bývalých kasárenských budov státu narušuje pietu sousedního památníku na popravišti.Foto: Deník/Alena Šatrová

„Co tam provádí stát, je ostuda,“ kritizoval zastupitel František Dědič péči státu o své dvě budovy, do nichž se měl stěhovat okresní soud. Vyzval proto starostu Jiřího Fišera, aby stát tlačil k nápravě.

Starosta od úřadu pro zastupování státu má však stále stejnou odpověď: budovy chceme výhodně prodat, proto s převodem na město nespěcháme. Jiří Fišer z tohoto důvodu podpořil iniciativu svazu měst a obcí, jenž se chce zasadit o rychlejší převody majetku po celé republice, neboť nejde jen o Tábor. Při bezúplatném převodu pak stát trvá na tom, že majetek nesmí být řadu let využívaný komerčně. Tábor jako veřejný zájem zvolil park.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel zatím pouze pracovní návrh, jak by park mohl vypadat. Starosta vizualizaci zveřejnil i na Facebooku, aby zjistil první reakce veřejnosti.

„Prostor zarůstá, je tam nepořádek, bezdomovci, stížnosti, zlá krev. Situaci by mohla vyřešit změna územního plánu. Aby v místě budov byl po jejich demolici veřejný prostor, městský park. Ten by tvořil příjemný vstup do budoucí obytné čtvrti,“ naznačil starosta, jakou cestou by se mohli ubírat. Navíc se nebrání myšlence, aby v podzemí vzniklo parkování. To totiž bude aktuální nejen po dostavbě Dvorců, ale i po otevření nového centra pro seniory u nemocnice.

Areál kasáren má podle něj ohromný potenciál, tím ale i široké spektrum názorů, jak s ním naložit. Již nyní se na fcb názory rozcházejí. Zatímco jeden diskutující zeleň vítá, druhý se domnívá, že je jí moc. Jak Jiří Fišer upozorňuje, cesta k realizaci bude dlouhá a nesnadná, protože povede přes diskuze veřejné, odborné i zastupitelské.

Obrázek z dílny táborské architektky Evy Hubičkové nyní slouží pouze jako argument města pro vyjednávání se státními institucemi. Nešlo o architektonickou soutěž ani o konečnou podobu. Demolice státních budov, s níž město po získání do majetku počítá, by prospěla i bezpečnosti v lokalitě. Otevřený prostor nenabízí tolik možností, jak být neviditelný. Prozatím by je ÚZSVM měl zabezpečit, aby se do nich nikdo nemohl dostávat.