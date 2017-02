Stát nahnal do Veselí desítky aut navíc

Veselí nad Lužnicí - Obavy se potvrdily, řidiči se vyhýbají placení nehotové dálnce cestou přes centrum Veselí.

Řidiče na nově zpoplatněný úsek dálnice upozorňují dopravní značky.Foto: Jiří Dintar

Starosta Veselí Ladislav Sýkora se nemýlil: po zavedení poplatku za používání neplnohodnotné dálnice do Bošilce se spousta řidičů vyhýbá placení jízdou přes město. Dokládá mu to výsledek sčítání, které mu udělali strážníci. Z ministerstva dopravy ale nepřímo vzkazují, že zpoplatnění a jeho dopad přišly jen o několik měsíců dříve a Veselí by se jim stejně nevyhnulo. V dohledné době ani nemají očekávat, že se jejich původní obchvat stane po vzoru Tábora a dalších 10 míst v republice bezplatnou zónou. To potvrdil mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

„Tábor byl jiný případ, ale my jsme řekli, že vyjmeme jen úseky kolem velkých měst. Není možné dálnice takto kouskovat, vždy totiž vedou kolem nějakého města a pak bychom poplatky mohli zrušit úplně všude," vysvětlil s tím, že tato polovina budoucí dálnice byla dána do předčasného užívání, čímž spadla do kategorie placených úseků.

„Tento poloviční profil totiž navazuje na souvislý zpoplatněný úsek (z Tábora), a proto spadá do části sítě, kde řidiči potřebují dálniční známku," dodal. Na podzim řidičům otevřou i zbývající polovinu.

Starostu Ladislava Sýkoru po sčítání překvapily rozdíly v hustotě provozu jednotlivých směrů. ,,Od jihu na sever je vidět podstatné navýšení, nejvíce u nákladních aut, těch projelo o 150 procent víc," srovnává s obdobím před 20. lednem. Osobních aut oběma směry projelo centrem průměrně o 10 až 12 procent víc.

Postup státu se nedotkl pouze řidičů, kteří za část nové dálnice nechtějí platit, ale i těch, kteří známky mají. Jiří Kubeš z odboru výstavby a rozvoje v Soběslavi upřesnil, že změny pociťují řidiči přijíždějící od Budějovic. ,,Byť mají známku, průjezdu městem se nevyhnou, protože z dálnice na Tábor odbočit nemůžou," upozornil. A to je důvodem hustšího provozu z jihu.

Také šoféři se nad situací u Veselí podivují. ,,Dálniční známku si kupuji, ale vybírat za úsek, který není dálnicí, mi přijde absurdní," hodnotí Jitka Macečková z Hlavatců, která stavbu srovnává s nákupem nedopečeného rohlíku.

Ani profesionální řidič Josef Zemen rozhodnutí státu moc nechápe. ,,Proti zpoplatnění nejsem, ale mělo by dílo být hotové. Trochu mi nad tím zůstává rozum stát," přiznává.

Z Tábora do Veselí jezdili řidiči po D3 půl roku zdarma. Na rozdíl od kousku do Bošilce nebyl včas zařazen mezi placené dálniční úseky, ale byl hotový.

Alena Šatrová, Klára Hejdová