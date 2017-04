Starosta Bělče chce prosadit školní autobusy

Táborsko – Zavedení označení školních autobusů a zastávek. To je podle starosty Stanislava Šmejkala způsob, jak chránit zdraví a životy dětí při dojíždění do škol.

V Heřmanicích na Frýdlantsku jsou školní zastávky jasně označeny.Foto: Stanislav Šmejkal

Dvě děti, které při předjíždění stojícího autobusu srazilo auto. Jedno z nich následně svým zraněním podlehlo. To je bilance dopravní nehody, k níž došlo v listopadu 2015 v Hlinici. Starosta Bělče nyní přichází s návrhem, jak podobným tragédiím zabránit.



„Na nápad mne přivedlo označení zastávky, které jsem viděl v Heřmanicích na Frýdlantsku,“ vzpomíná Stanislav Šmejkal.

Na zastávku umístili značku zakazující řidičům objíždět autobus. „Totéž je možné použít i formou piktogramu na samotném vozidle,“ míní starosta Stanislav Šmejkal s tím, že s návrhem už oslovil autobusového dopravce.



U Comettu Plus zatím ale neuspěl. Podle ředitele autobusové dopravy Aleše Melicha proti označení školních autobusů nejsou, iniciativa je však na straně Jihočeského kraje jako zadavatele dopravy. „Možný problém vidím jen v tom, podle jakých kritérií oddělit školní autobusy od běžných. Dnes se totiž děti vracejí ze škol během celého odpoledne,“ naznačil Aleš Melich. Vedoucí odboru dopravy Jihočeského kraje Jiří Klása se uvedeným změnám nebrání. Stejný názor sdílí i referent pro autobusovou dopravu Jan Aleš z firmy JIKORD, která zajišťuje koordinaci dopravy na jihu Čech.



„Pokud budeme mít podnět od starosty, tak nejsme apriori proti, je však třeba případné změny projednat se všemi zúčastněnými stranami,“ upozornil Jan Aleš. Stanislav Šmejkal je proto rozhodnutý se se zástupci kraje opět setkat.



„V nejbližší době se chystám na schůzku s nově jmenovaným radním pro dopravu i s dalšími zúčastněnými,“ nevzdává starosta snahu o větší bezpečnost dětí a dodává, že když mohou být tímto způsobem běžně označeny autobusy například na Frýdlantsku, nevidí důvod, proč by tomu tak nemohlo být i na jihu Čech.