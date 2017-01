Stará radnice může odtajnit vzácný strop

Tábor - Táborská radnice cílí na národní kulturní památky: starou radnici a Bechyňskou bránu.

Bechyňská brána v Táboře.Foto: Archiv redakce

Stará radnice s unikátním gotickým sálem by mohla veřejnost pustit do nových prostor, které dosud skrývají vzácný 500 let starý strop objevený při průzkumu v 70. letech minulého století.

Architekt Jan Stach půdu s tímto vyřezávaným stropem označil za nejcennější místo původního táborského úřadu, v němž má expozice Husitské muzeum. Větší naději na realizaci má ale v současné době Bechyňská brána, kam by se přestěhoval i Táborský poklad.

„Na stavební úpravy v nákladu 18,5 milionu korun jsme získali dotaci, která pokryje 90 procent," potvrdil vedoucí odboru investic Karel Hotový s tím, že obnova staré radnice již atakuje hranici 50 milionů.

S obnovou prostoru Bechyňské brány u hradu Kotnov vznikne i nová expozice Husitského muzea s názvem Dějiny Tábora. Ředitele muzea Jakub Smrčku těší, že dostali možnost stávající expozici o středověku z roku 1990 doplnit o novější poznatky.

„Většina artefaktů této výstavy pochází ze Sezimova Ústí, tedy původního starého Tábora, a jeho okolí. Protože se blíží výročí založení Tábora, chceme expozici vhodně zacílit i na dějiny Tábora. Začneme pravěkem, což tady dosud nemáme, ačkoli k němu máme krásné doklady z území," přibližuje Jakub Smrčka novinku pro veřejnost.

Následující epochy vývoje města návštěvníka postupně provedou i dalšími okamžiky jeho dějin, skončí ale již třicetiletou válkou, tedy v polovině 17. století a obléháním města Švédy.

Ani do rozšířeného muzejního prostoru se další moderní dějiny nevejdou a do historického objektu se podle Jakuba Smrčky ani nehodí. Místo tu ale již nyní má rezervované táborský poklad, jenž svou existencí spadá do doby třicetileté války a dosud sídlí v pronajatém prostoru hradní sladovny. V původní podobě už ho ale návštěvníci neuvidí, cesta vývojem Tábora dostane jednotnou linku a proti sladovně se poklad bude muset spokojit s o něco menší plochou.

„Na druhou stranu dnes v bráně využíváme jen dvě podlaží a následně návštěvníkům zpřístupníme čtyři včetně věže, takže využijeme i nové plochy," slibuje ředitel muzea. Moderní dějiny si dokáže představit v objektu nad sádkami, které městu nabídl jeho majitel Oldřich Pecha, a muzejní expozice by se věnovala především Jordánu, kolem něhož se vždy odehrával i pestrý společenský život.

Bechyňská brána je poslední dochovanou bránou do města z husitské doby. Když Přemysl Otakar na místě dnešního Tábora založil Hradiště, vstupovalo se za hradby minimálně čtyřmi městskými branami.

Radnice nyní připravuje výběrové řízení na speciální stavební firmu, která na realizaci dostane celý následující rok. Letos práce provoz stávající expozice neomezí, v příštím by měla zůstat v provozu alespoň věž. Novou, modernější a atraktivnější expozici si první návštěvníci prohlédnou při startu sezony v roce 2019.

Brána dostane nové rozvody elektřiny, dále osvětlení a omítky, renovace čeká stropní trámy a ke vstupu povedou opravené kamenné schody.

LIDEM NA OČI

Stará radnice zatím nemá nic jistého, architekt Jan Stach, který je hlavním projektantem i u Bechyňské brány, je smířen s tím, že rozhodnou až peníze. O ně bude město žádat na jaře.

Dochovaný vzácný strop objevili odborníci již před 40 lety. Od té doby na svou chvíli čeká, byť ho označili za nejcennější část radnice.

„Radnice je totiž novogoticky přestavěná, přičemž strop je ještě gotickorenesanční, neboť tento podstatně velký fragment přečkal požár Tábora. V současné době vidět není, nachází se totiž v půdě přilehlé věže a navíc pod něj v době baroka vybudovali klenbu," vysvětluje architekt Jan Stach.

Jeho plánem je dochované části dřevěného, zdobného stropu snést, zrestaurovat a upevnit na místo, kde by ho návštěvníci muzea mohli obdivovat. Když odborníci prováděli dendrochronologický test na stáří použitého dřeva, došli k roku 1516, u krovu dokonce k roku 1490.

Obnova radnice by veřejnosti otevřela další zákoutí, a to včetně této půdy. Jak bude Tábor úspěšný v dotačním řízení, se ale pravděpodobně dozví zase až v závěru roku.

„Myslím, že pravděpodobnost úspěchu je ale malá, v žádostech bude velký převis," tipuje šance Jan Stach a dodává, že součástí projektu je i položit podlahové topení v gotickém sále a vyměnit okna. Větší investice se historická budova dočkala naposledy v 80. letech minulého století.