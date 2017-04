Šokovaní zemědělci. Mají přijít o desítky milionů korun

Táborsko – Na Táborsku se vede boj o půdu. Na jedné straně stojí ministerstvo zemědělství, z druhé se brání farmáři posílení politiky - senátorem Jaroslavem Větrovským a krajským radním Pavlem Hrochem.

Zemědělci se setkali se zástupci ministerstva přímo v terénu.Foto: Archiv Agrární komory Tábor

Snaží se zvrátit nepříznivou situaci, kdy farmáři z okresu mají přijít o milionové kompenzace na obdělávání méně příznivé půdy.

Ministerstvo přehodnotilo balík znevýhodněných oblastí, které finančně kompenzuje. Nejvíc z celé republiky dopadají jeho škrty na Táborsko. Ředitel táborské agrární komory (AK) Martin Habart upřesnil, že ze 153 znevýhodněných katastrů jich chce ministerstvo od příštího roku z podpory 91 vyčlenit. „Jsem přesvědčen, že to není po právu, skutečnost tomu neodpovídá, a proto ty pozemky chceme vrátit zpět,“ říká s tím, že mezi zemědělce by od státu nedoteklo až 70 milionů ročně, přičemž tak zvaná redefinice se schvaluje na několikaleté období.

Pobouření mezi zemědělci proto před několika dny donutilo sestavení početné komise ze zástupců ministerstva i všech tří nevládních organizací: okresní AK, Zemědělského svazu Tábor a Asociace soukromých zemědělců okresu Tábor, vyrazit na Táborsko, kde na ně čekalo zhruba šedesát zdejších farmářů. Podle senátora Jaroslava Větrovského komise nedospěla k jednoznačnému závěru, a proto se vypravili na senátní podvýbor pro zemědělství. U senátorů pochopení našli, přesto se pro politickou podporu vydají ještě do sněmovního výboru a následně k ministrovi Marianu Jurečkovi. „Pak se pan ministr bude muset nějak vyrovnat s tím, že zemědělci na Táborsku nejsou spokojeni, a v mých očích jednoznačně právem,“ očekává senátor. Upozornil, že s novou kategorizací pozemků by byli ve svém podnikání poškození hned dvakrát, protože by ztratily body, které jsou rozhodující u žádostí o dotace z programu rozvoje venkova.

„Můj pocit z toho je, že ministerstvo je naprosto bezradné a podle mne postupovali chybně. Situaci si zřejmě vůbec nenamodelovali, jinak by museli vědět, že není normální, aby tolik půdy vypadlo v jedné oblasti. Tohle nemá vůbec žádnou logiku, Táborsko je poškozeno naprosto nehorázným způsobem,“ nechápe Jaroslav Větrovský.

Pokud se jim nepodaří hodnoticí vzorec ministerstva zvrátit, stanou se místní zemědělci nekokurenceschopní, což může mít minimálně dopad na zaměstnanost, ale až na existenci družstva. V ohrožení jsou především zemědělci na Chotovinsku nebo na Choustnicku, jimž z kategorie hůře obdělávatelné půdy vypadly všechny hektary. Nové členění by pocítili také u Dírné, Chabrovic nebo na Jistebnicku či u Debrníku.

Podle senátora Větrovského teď hrají také o čas, který se rychle krátí.