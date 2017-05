Sochař Martin Mikula se už těší, až jeho kalvárii pohltí les

Soběslav – Kopec Svákov nabízí nový krajinný prvek, jenž se zrodil v mysli katolického kněze Jana Hambergera. Křížová cesta podél cesty ke kapličce je dílem sochaře Martina Mikuly.

Cestu ke kapli Panny Marie Bolestné na vrchu Svákov lemuje nová křížová cesta, na jejíž realizaci za 160 tisíc se skládali i dobrovolní dárci. Generální vikář českobodějovické diecéze David Henzl jí na místě požehná v sobotu 13. května od 14 hodin. Jan Hamberger si Svákov nevybral náhodou. Dodnes je kopec poutním místem s léčivým pramenem, k němuž se vydává spousta lidí. Láká je pramen stejně jako zdejší nevšední kostelík.

Čtrnáct zastavení s umučením Krista vytesal do kamenů sochař a kovář Martin Mikula ze Soběslavi. „Práce mě bavila a šel bych do toho klidně zas. Navíc, udělal jsem si tím takový pomníček,“ ohlíží se za roční prací.



Jak jste se člověk k tak krásné práci dostal?

Před zhruba rokem mě oslovila Věra Hanzalová z městského úřadu v Soběslavi, která projekt vymyslela s místním panem farářem Janem Hambergerem, vše sháněla a organizovala.

Myslel jsem, že jste původně spíš kovář?

To ano, ale také vystudovaný kamenosochař. Studoval jsem na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově.

Jak dlouho vám práce na zastaveních trvala?

Čistého času bych řekl tak půl roku práce. Zprvu se plánovalo, zda se budou dělat do kamene nebo jiného materiálu. Pak jsme museli sehnat kámen, ten nakonec poskytlo Ředitelství silnic a dálnic ze stavby dálnice a navozili jsme ho ke mně na kovárnu v Soběslavi. Nejdéle mi trvalo vytesat první zastavení, než jsem poznal, jak do toho. Instalace za pomocí bagru pak trvala den. Některé kameny jsme museli podložit, aby se nehýbaly a na nikoho případně nespadly.

Kámen jste si vymyslel vy, nebo to bylo dané?

To byl můj nápad. Viděl jsem něco podobného u Milevska, kde mají kalvárii z menších oblázků. To se mi líbilo a všichni s tím souhlasili. Je fajn, že s kamenem by se nemělo nic stát a neměl by se poničit.

Kameny s reliéfy jsou zasazené do okolní přírody. Budou vyžadovat nějakou údržbu?

Snad bude minimální. Posekat kolem trávu, jednou za čas je možná kartáčem očistit. Osobně se naopak těším, až trochu zarostou mechem. Až křížovou cestu pohltí les.

Měl jste k výjevům nějakou předlohu?

Ze začátku jsem si dělal model, kvůli zjištění parametrů. Takto jsem udělal dvě zastavení, bylo to však příliš zdlouhavé. Vycházel jsem nakonec z obrazů, které jsou umístěné v soběslavském kostele sv. Víta. Nevzpomenu si na jméno malíře, ale jsou malované na plechových deskách. Vybíral jsem si z nich kompozici postav.

Co je to za kámen, s nímž jste pracoval?

Vybírali jsme ho podle toho, aby do místa pasoval. Celé Soběslavsko je na rule, což je kámen spíše braný jako kamenný odpad.

Většinou se dělá sochařina do pískovce. Jak se vám s tímto pracovalo?

Je to hodně zvětralý kámen plný prasklin. Shora se dost štípe, odpadává, ale vevnitř je neuvěřitelně tvrdý. Bylo těžké odhadnout, jak se co odloupne, jak hluboko můžu jít. A pak tvrdá dřina… Kvůli odlupování jsem hodně řezal a brousil. Detaily jsem dosekával, ačkoli to šlo špatně kvůli té křehkosti.

Stalo se, že se něco štíplo a vy musel místo zamaskovat?

Párkrát určitě. Měl jsem třeba hotovou celou figuru a najedou půlka odlétla, někdy i celá. Musel jsem to pak celé snižovat, s reliéfem jít níž. Bylo to občas o nervy.

Naučil jste se při této práci něco nového?

Nikdy předtím jsem nezlatil kámen. Takže zlacení svatozáří a textů, to bylo pro mě nové.

Jak byla celá realizace náročná finančně?

Na svých pozemcích ji povolilo město, které přispělo na instalaci křížové cesty. Vše však financovala římskokatolická církev a uspořádala veřejnou sbírku, kam lidé přispěli myslím kolem 160 000 korun. Je hezké, že to vybrali, částka mě překvapila.

To byla vaše první zakázka pro město, nebo už je něco, čím se můžete na Soběslavsku pochlubit?

Pořádali jsme v Soběslavi sochařské sympozium, kde se sochalo do kamene a dřeva. To bylo v roce 2012. Takto velkou figurální věc jsem dělal tady ale poprvé. Práce mě bavila a šel bych do toho klidně zas. Navíc tu po sobě zanechám stopu.

David Peltán