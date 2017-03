Sobotníci vyrazili po stopách táborské vody

Tábor/OBRAZEM/ – Světový den vody, jenž připadá na 22. března, se táborští Sobotníci rozhodli oslavit vycházkou na na vrch nad Čekanicemi. Na něm je umístěn jak historický vodojem z 30. let 20. století, tak i novější a větší vodojem z konce 20. století.Do útrob nového měla zhruba šedesátka nadšenců historie také možnost nahlédnout.

Jak uvedla táborská rodačka Mirka Dušková, možnost navštívit vodojem rozhodně nechtěla promeškat.



„Sice už v Táboře nebydlím, ale ráda se sem vracím. Když jsem se dozvěděla o možnosti podívat se na místa, kam se běžně člověk nedostane, nemohla jsem si takovou příležitost rozhodně nechat ujít,“ vysvětlila Mirka Dušková, proč se nenechala odradit ani nepřízní počasí. „Trochu toho větru a deště ještě nikomu neublížilo,“ dodala se smíchem.



Ve vodojemu, který přivádí do Tábora vodu až z Malše, si Sobotníci vyslechli technické zajímavosti od technoložky Čevaku Kateřiny Tebichové.



„Voda je do vodojemu přiváděna z více než sedmdesát kilometrů vzdálené nádrže Římov, poté co projde úpravnou vody Plav. Zde je pak přečerpána do dvou nádrží, přičemž každá z nich má kapacitu šest tisíc metrů krychlových. Nádrže jsou dvě proto, aby kvůli jejich čištění nemuselo dojít k výpadku dodávek vody,“ upřesnila Kateřina Tebichová.



Poté, co si návštěvníci vodojemu prohlédli historické vodohospodářské mapy z počátku minulého století, byly další zastávkou historické studny z 30. let.

Ty však už od začátku 70. let do systému vodu nedodávají. „Při bouřce tehdy spadlo elektrické vedení, a už nebylo znovu obnoveno,“ vysvětlila Kateřina Tebichová.



Jak sdělila historička táborského Husitského muzea Lenka Vandrovcová, studny již nebylo třeba. „V té době už byl Tábor zásobován vodou z Jordánu, kterou jsme všichni pili až do roku 1993,“ uvedla Lenka Vandrovcová.



Na závěr vycházky navštívili Sobotníci raritu, vodohospodářské dílo z roku 1892. Po doplnění novou technologií opět slouží svému původnímu účelu.