Soběslavští koupí od ČD výpravní budovu a sklad

Soběslav - Kvůli výstavbě nového dopravního terminálu koupí Soběslavští od Českých drah za více než dva a půl milionu korun výpravní budovu a sklad.

Výpravní budova na soběslavském nádraží se už brzy dočká celkové rekonstrukce.Foto: archiv Deníku

Záměr vybudovat nový dopravní terminál, jenž propojí vlakovou a autobusovou dopravu ve městě, mají Soběslavští již několik let.

Jak uvedl místostarosta Vladimír Drachovský, pro povolovací zřízení však potřebují mít vypořádány majetkové vztahy ohledně staveb a pozemků, kterých se realizace stavby dotkne.

„Vypořádání majetkoprávních vztahů je základní podmínkou pro možnost o dotaci vůbec požádat,“ potvrdil Vladimír Drachovský.



SKLAD PŮJDE K ZEMI

Proto také na minulém jednání zastupitelé schválili koupi pozemků včetně dvou budov do Českých drah.

Jedná se o výpravní budovu, za níž město zaplatí necelé dva miliony korun, a o budovu dřevěného skladu za necelých 700 tisíc korun.

Záměrem města je dřevěný sklad zbourat a na jeho místě vybudovat nástupiště.

Výpravní budovu se pak Soběslavští chystají opravit. Sloužit by měla jako zázemí pro cestující, a to jak autobusové, tak i vlakové přepravy. Své kanceláře v ní najdou také provozovatelé.



HLAVNĚ CITLIVĚ

Jana Blažková žije v Soběslavi už téměř osmdesát let a plán radnice na koupi a opravu výpravní budovy rozhodně vítá.

„Její oprava a modernizace je už dlouho potřeba. Jen doufám, že bude provedena citlivě a nedojde ke znehodnocení jejího historického vzhledu,“ přeje si Jana Blažková.

Podle Vladimíra Drachovského koupí město obě budovy od Českých drah nejspíš na přelomu roku. Přesný termín však ještě radnice nezná.